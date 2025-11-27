Зеленский анонсировал важные для Украины события на следующей неделе Зеленский заявил о важных переговорах на следующей неделе

В ближайшее время Украину ждут важные дипломатические события, заявил в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. По его словам, работа Киева над мирным планом с американскими партнерами активизируется, а уже на следующей неделе запланированы переговоры на высшем уровне.

Как уточнил политик, украинская и американская делегации продолжают интенсивную совместную работу. Их цель — преобразовать положения, выработанные в Женеве, в конкретные шаги на пути к миру и гарантиям безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что само по себе прекращение Россией боевых действий и наступательных операций в зоне СВО можно было бы расценить в качестве серьезной уступки Украине. Он подчеркнул, что не считает предложенный им план урегулирования конфликта более выгодным Москве, чем Киеву. Вопреки утверждениям, Россия склонна к урегулированию кризиса и готова договариваться, отметил глава государства.

До этого американский лидер признался, что ждет встречи со своим российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Республиканец также выразил надежду, что она состоится уже в скором времени.