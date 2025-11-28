«РФ получила сильного лидера»: что Тэтчер говорила о Путине, СССР, Украине

Ровно 35 лет назад, 28 ноября 1990 года, Маргарет Тэтчер покинула пост премьер-министра Великобритании. «Железная леди» возглавляла правительство на протяжении 11 лет и успела оставить огромный след в мировой политике. Как она стала первой женщиной-премьером, почему считала Михаила Горбачева партнером, «с которым можно иметь дело», что говорила о Владимире Путине и действительно ли выступала против независимости Украины, читайте в материале NEWS.ru.

Как Тэтчер стала первой женщиной-премьером Британии

К моменту прихода Тэтчер к власти Великобритания переживала непростой период. Экономика находилась на спаде, инфляция росла, государственные расходы увеличивались, а промышленные предприятия теряли конкурентоспособность. На этом фоне усиливалось влияние недовольных профсоюзов: массовые забастовки нарушали работу транспорта, коммунальных служб и промышленных отраслей. Все это создало запрос на сильного, решительного лидера, готового провести необходимые реформы.

В 1975 году Маргарет возглавила британскую Консерватиную партию. Политика «тэтчеризма» была жесткой и прямой: она говорила о необходимости уменьшить вмешательство государства в экономику, ограничить влияние профсоюзов, остановить инфляцию и вернуть королевству утраченный динамизм. Лейборист Джеймс Каллаган, занимавший в тот период пост премьера, звучал не столь убедительно — в итоге консерваторы быстро усилили позиции, а сама Тэтчер стала символом перемен и решительности.

На выборах 1979 года Консервативная партия одержала уверенную победу. Избиратели голосовали не только за программу экономического оздоровления, но и за новый стиль лидерства — жесткий, бескомпромиссный и ориентированный на рыночные принципы. Так Тэтчер стала первой женщиной-премьером в истории Великобритании.

Маргарет Тэтчер после выступления на партийной конференции консерваторов, 14 октября 1977 года Фото: Manchester Daily Express/Global Look Press

Как Тэтчер относилась к СССР

«Железная леди» оказалась одной из самых идеологически непримиримых фигур западного блока в эпоху холодной войны. Она открыто называла СССР «империей зла» и поддерживала стратегическое партнерство с США в вопросах обороны. При этом именно Тэтчер сыграла заметную роль в разрядке конца 1980-х годов.

Ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в беседе с NEWS.ru отметила, что жесткость в отношении Тэтчер к Советскому Союзу особенно сильно проявилась на начальном этапе ее пребывания у власти.

«Советская идеология вызывала у Тэтчер явное неприятие. Она проявляла себя как настоящий ястреб в отношении нашей страны. Например, во время ввода советских войск в Афганистан в 1980 году Тэтчер была одним из главных лоббистов ограничительных мер против СССР и бойкота Олимпиады в Москве», — пояснила эксперт.

Оттепель наметилась в 1984 году, когда после встречи с Михаилом Горбачевым, который был тогда членом Политбюро ЦК КПСС, Тэтчер произнесла ставшую знаменитой фразу: «С ним можно иметь дело». Это заявление открыло дорогу к улучшению отношений между Москвой и Лондоном, а позже — и между СССР и Западом в целом.

По словам Годованюк, Тэтчер фактически стала «открывателем» Горбачева и Советского Союза для западной публики.

«Благодаря этому она была популярна в СССР, ее знали и уважали. При этом она относилась к Советскому Союзу с пиететом и уважением — как к серьезному оппоненту, а затем — как к потенциальному государству, которое могло бы путем трансформации влиться в коллективный Запад», — подчеркнула она.

Маргарет Тэтчер и Михаил Горбачев Фото: Globe Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как Тэтчер относилась к России

К моменту распада СССР Тэтчер уже покинула кресло британского премьера. Однако она высказывалась о России как о стране, с которой необходимо считаться. Взаимодействие с Москвой, по ее словам, было неизбежным. «Слабая или сильная, как партнер или как головная боль, Россия всегда имеет значение», — писала она в своей книге «Искусство управления государством».

Тэтчер была последовательным имперским политиком и верила в сохранение британской сферы влияния, рассказал NEWS.ru политолог и историк Сергей Станкевич. При этом в России она видела потенциального партнера возрождающейся сильной и великой Британии, считает эксперт.

«После ухода из политики Тэтчер почти не делала публичных заявлений по поводу РФ. Однако, будучи представителем британского неоимпериализма и консерватором, она проявляла интерес к России как к потенциально возрождающейся великой державе, уже не коммунистической, рассматривая ее как важного стратегического партнера в мире», — считает политолог.

Несмотря на это, отношение Тэтчер к России оставалось консервативным, считает Годованюк.

«Она приветствовала включение России в переговоры с Западом через демократические институты, произошедшие после распада Советского Союза, особенно на начальном этапе. Но уже к середине 2000-х годов, когда начали намечаться идеологические расхождения между коллективным Западом и Москвой, ее редкие высказывания в адрес России носили критический характер», — рассказывает британовед.

Маргарет Тэтчер Фото: SvenSimon/Global Look Press

Что Тэтчер говорила о Путине

На заре нулевых Тэтчер с интересом следила за переменами, которые происходили в России. Владимир Путин виделся «железной леди» как лидер, способный восстановить управляемость в постсоветской стране.

«Какой бы ни была оценка долгосрочных целей и устремлений России, качества, продемонстрированные господином Путиным, не могут не впечатлять. В его лице страна после долгих лет беспорядка и развала получила сильного и энергичного лидера», — утверждала Тэтчер.

В то же время Годованюк считает, что многие высказывания Тэтчер в адрес российских властей в тот период были «шаблонными», поэтому по ним нелегко определить истинное отношение экс-премьера Британии к официальной Москве.

«У нее были высказывания типа: „Я никогда не доверяла КГБ“. Из них сложно четко понять ее отношение к президенту, тем более что она уже не была у власти и находилась в весьма почтенном возрасте», — отметила политолог.

Владимир Путин, 1999 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости

Что Тэтчер говорила об Украине

В книге «Искусство управления государством» Тэтчер рассматривала распад Советского Союза как фактор, способный вызвать серьезную нестабильность в Европе. Она считала, что слишком резкое отделение союзных республик может обернуться конфликтами, и потому призывала к «постепенной трансформации», а не к мгновенному выходу.

В этом контексте «железная леди» не обходила стороной и тему Украины. «Независимость должна быть осознанной и безопасной как для самой Украины, так и для региона», — считала Тэтчер, призывая не упускать из виду интересы России как ключевого игрока в мире.

Тэтчер считала, что Украине необходимо жить в согласии с Россией и избегать конфликтов, что было для нее залогом стабильности и развития, отметил Станкевич. По его словам, если бы сегодня во главе Великобритании стоял политик с качествами и стратегическим мышлением Маргарет Тэтчер, можно было бы ожидать более последовательного и стратегического диалога между Москвой и Лондоном.

«Такой лидер умел бы долго смотреть в перспективу, искать баланс интересов и договоренности, чего, по мнению многих наблюдателей, сейчас часто не хватает современным европейским политикам, включая британских», — резюмировал политолог.

