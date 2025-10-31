Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 19:04

Ушел из жизни музыкант-виртуоз Игорь Есипович

На 58-м году жизни не стало композитора Игоря Есиповича

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Скончался Игорь Маркович Есипович, выдающийся композитор и музыкант, который руководил музыкальной частью Российского академического театра драмы имени Ф. Волкова, сообщили в пресс-службе театра. Ему было 57 лет.

Есипович посвятил более 15 лет своей профессиональной деятельности служению Первому русскому театру, развитию театрального искусства и удовлетворению запросов ярославского зрителя. Он был выдающимся музыкантом, виртуозно владевшим клавишными, струнными и духовыми инструментами. Благодаря его усилиям был создан театральный оркестр.

Он родился в Омске в семье музыкантов. После завершения обучения в Омском музыкальном училище имени В. Я. Шебалина Есипович поступил на факультет искусств Омского государственного университета. Начиная с 2009 года его профессиональная деятельность была связана с Волковским театром.

Ранее на 90-м году жизни скончался английский музыкант Дэвид Уайльд. Уроженец Манчестера был пианистом, композитором и педагогом. Уайльд получил музыкальное образование в Великобритании и Франции, давал концерты по миру и писал музыку для известных лейблов.

