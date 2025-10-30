«Это горько»: друг Меньщикова трепетно высказался о смерти актера

Заслуженный артист России Анатолий Меньщиков был замечательным человеком с большим сердцем, заявил NEWS.ru актер Владислав Демченко. Он отметил, что творчество его друга оставило неизгладимый след в истории театра и кино. По его словам, артист обладал редким даром — не только блистать на сцене самому, но и искренне поддерживать коллег, видя и ценя в них талант.

Мы были хорошо знакомы с Толей [Меньщиковым], совершенно замечательным человеком. Это вообще человек театра. Играли вместе в спектакле «Соломенная шляпка». Я знал его еще когда был студентом, и Толя очень много играл в Театре Вахтангова. [У него были] разные роли в разных спектаклях. Это был удивительный человек, потрясающий артист и человек с очень большим сердцем, который умел признавать и другие таланты, и сам умел поддерживать. Поэтому, конечно, это очень горько для нашего театра и для нас, что, к сожалению, такого потрясающего артиста не стало. Светлая ему память, — высказался Демченко.

Ранее стало известно, что Меньщиков умер в возрасте 75 лет. Одной из его ярких работ последних десятилетий стала роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш» — человека, потерявшего в молодости свою любовь, но хранившего ее в сердце всю жизнь.