Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 16:44

«Это горько»: друг Меньщикова трепетно высказался о смерти актера

Актер Демченко назвал Меньщикова человеком с большим сердцем

Владислав Демченко Владислав Демченко Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заслуженный артист России Анатолий Меньщиков был замечательным человеком с большим сердцем, заявил NEWS.ru актер Владислав Демченко. Он отметил, что творчество его друга оставило неизгладимый след в истории театра и кино. По его словам, артист обладал редким даром — не только блистать на сцене самому, но и искренне поддерживать коллег, видя и ценя в них талант.

Мы были хорошо знакомы с Толей [Меньщиковым], совершенно замечательным человеком. Это вообще человек театра. Играли вместе в спектакле «Соломенная шляпка». Я знал его еще когда был студентом, и Толя очень много играл в Театре Вахтангова. [У него были] разные роли в разных спектаклях. Это был удивительный человек, потрясающий артист и человек с очень большим сердцем, который умел признавать и другие таланты, и сам умел поддерживать. Поэтому, конечно, это очень горько для нашего театра и для нас, что, к сожалению, такого потрясающего артиста не стало. Светлая ему память, — высказался Демченко.

Ранее стало известно, что Меньщиков умер в возрасте 75 лет. Одной из его ярких работ последних десятилетий стала роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш» — человека, потерявшего в молодости свою любовь, но хранившего ее в сердце всю жизнь.

артисты
театры
смерти
актеры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выторговал условия»: физиогномист о рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
Назван максимальный размер больничных выплат в 2026 году
В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах
«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс
Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»
Экс-нардеп ответил, на какие уступки пойдут Зеленский и ЕС в мирном плане
Решение Трампа по ядерным испытаниям может обернуться катастрофой
Электростул, медопыты: ВСУ массово пытают пленных, почему Западу все равно
«Окружение сжимается»: в Минобороны раскрыли, что происходит под Димитровом
Энергетик ответил, почему РФ полностью не уничтожает энергосистему Украины
Стало известно, в каком стиле будет Рождественская ярмарка в Петербурге
Случайная расшифровка послания у ЦРУ обернулась скандалом с адвокатами
Захарова уличила Киев в намерении устроить техногенную катастрофу
Володин назвал категорию граждан, которую нужно обеспечить жильем
В России снимут фильм о подвиге бойца с позывным Бабка
В России оценили идею продавать алкоголь с 21 года
Покровск — все? Кольцо замыкается, ВСУ сдаются: обстановка 30 октября
Раскрыто, почему в США называют объект 3I/ATLAS кораблем пришельцев
Врач рассказал, навредит ли здоровью освещение Земли зеркалами из космоса
Захарова назвала, кто вынудил Россию создать «Буревестник»
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.