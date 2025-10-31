Маликов рассказал, как относится к трендам в соцсетях Певец Маликов признался, что не следит за трендами в социальных сетях

Певец Дмитрий Маликов признался, что не следит за трендами в социальных сетях. В разговоре с НСН артист подчеркнул, что знает только количество просмотров на своих видео.

Меня волнует другое. Например, выход новой песни. Интересно, сколько людей послушает, какое она произведет впечатление. Я вижу, мои сотрудники говорят: «Рилс взлетел». Куда взлетел, я не знаю, но знаю количество просмотров, — рассказал исполнитель.

Маликов также подчеркнул, что после наступившей популярности не запрещает своим музыкантам работать с другими артистами и коллективами. Он отметил, что музыканты «не находятся в рабстве».

