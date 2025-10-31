Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 12:56

Маликов рассказал, как относится к трендам в соцсетях

Певец Маликов признался, что не следит за трендами в социальных сетях

Дмитрий Маликов Дмитрий Маликов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Дмитрий Маликов признался, что не следит за трендами в социальных сетях. В разговоре с НСН артист подчеркнул, что знает только количество просмотров на своих видео.

Меня волнует другое. Например, выход новой песни. Интересно, сколько людей послушает, какое она произведет впечатление. Я вижу, мои сотрудники говорят: «Рилс взлетел». Куда взлетел, я не знаю, но знаю количество просмотров, — рассказал исполнитель.

Маликов также подчеркнул, что после наступившей популярности не запрещает своим музыкантам работать с другими артистами и коллективами. Он отметил, что музыканты «не находятся в рабстве».

Ранее Маликов заявил, что отбор песни певицы Валерии в список номинантов на премию «Грэмми» является очень важным. Артист отметил, что номинация на награду — это пять композиций, и пожелал Валерии попасть именно в этот список.

Дмитрий Маликов
соцсети
тренды
музыканты
