Наследник Трампа намекнул на участие в выборах президента США

Сын президента США Дональда Трампа Эрик допустил, что со временем может рассмотреть участие в выборах главы государства, передает израильский Channel 13. Он отметил, что чувствует запросы общества и настроения граждан. По словам Эрика, сейчас ему приходится курировать почти все дела семьи за пределами Вашингтона.

Я не говорю, что не смог бы участвовать в политике. Думаю, что смог бы. Я понимаю настроения этой страны. Так что никогда не говори никогда, — рассказал наследник Трампа.

Сын американского лидера добавил, что он давно вовлечен в политические процессы, так как ему приходилось повсюду сопровождать Трампа-старшего. Эрик также сравнил политику с американскими горками.

Сыну главы Белого дома 41 год. Он занимается благотворительностью и предпринимательством. Трамп-младший возглавляет компанию The Trump Organization, которая входит в число крупнейших частных бизнесов мира. Кроме того, у Эрика есть два основных криптоактива — American Bitcoin и World Liberty Financia.

