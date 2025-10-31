Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 19:00

Наследник Трампа намекнул на участие в выборах президента США

Сын Трампа Эрик допустил участие в выборах президента США

Эрик Трамп Эрик Трамп Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post/Global Look Press

Сын президента США Дональда Трампа Эрик допустил, что со временем может рассмотреть участие в выборах главы государства, передает израильский Channel 13. Он отметил, что чувствует запросы общества и настроения граждан. По словам Эрика, сейчас ему приходится курировать почти все дела семьи за пределами Вашингтона.

Я не говорю, что не смог бы участвовать в политике. Думаю, что смог бы. Я понимаю настроения этой страны. Так что никогда не говори никогда, — рассказал наследник Трампа.

Сын американского лидера добавил, что он давно вовлечен в политические процессы, так как ему приходилось повсюду сопровождать Трампа-старшего. Эрик также сравнил политику с американскими горками.

Сыну главы Белого дома 41 год. Он занимается благотворительностью и предпринимательством. Трамп-младший возглавляет компанию The Trump Organization, которая входит в число крупнейших частных бизнесов мира. Кроме того, у Эрика есть два основных криптоактива — American Bitcoin и World Liberty Financia.

Ранее стало известно, что на прошедших в Ирландии президентских выборах победу одержала независимый кандидат Кэтрин Коннолли. Ее соперница Хизер Хамфрис из правоцентристской партии Fine Gael поздравила нового главу государства и пожелала всего наилучшего. После обработки 65% бюллетеней Коннолли получила 64% голосов.

