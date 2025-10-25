Независимый кандидат победила на выборах президента в Ирландии Кэтрин Коннолли одержала победу на выборах президента в Ирландии

На прошедших в Ирландии президентских выборах победу одержала независимый кандидат Кэтрин Коннолли, сообщила ее соперница Хизер Хамфрис из правоцентристской партии Fine Gael. Политик поздравила Коннолли и пожелала ей всего наилучшего, передает RTE.

Кэтрин станет президентом всех нас. Она будет моим президентом. Я бы хотела пожелать ей всего самого наилучшего. Я ни о чем не жалею, — заявила она.

Выборы президента состоялись 24 октября. После обработки 65% бюллетеней, Коннолли получила 64% голосов, а Хамфрис — 29%. Предварительно явка оценивается примерно в 40% от 3,6 млн избирателей, имеющих право голоса.

