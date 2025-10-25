Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 17:50

Независимый кандидат победила на выборах президента в Ирландии

Кэтрин Коннолли одержала победу на выборах президента в Ирландии

Кэтрин Коннолли Кэтрин Коннолли Фото: Zuma/TASS

На прошедших в Ирландии президентских выборах победу одержала независимый кандидат Кэтрин Коннолли, сообщила ее соперница Хизер Хамфрис из правоцентристской партии Fine Gael. Политик поздравила Коннолли и пожелала ей всего наилучшего, передает RTE.

Кэтрин станет президентом всех нас. Она будет моим президентом. Я бы хотела пожелать ей всего самого наилучшего. Я ни о чем не жалею, — заявила она.

Выборы президента состоялись 24 октября. После обработки 65% бюллетеней, Коннолли получила 64% голосов, а Хамфрис — 29%. Предварительно явка оценивается примерно в 40% от 3,6 млн избирателей, имеющих право голоса.

Ранее сообщалось, что кандидат от «Грузинской мечты — Демократической Грузии» Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси, получив 77,4% голосов. Второе место занял представитель оппозиции Ираклий Купрадзе с 8,8%, третьим стал Яго Хвичия с 6,7%. Это означает, что Каладзе займет пост мэра уже в третий раз.

До этого стало известно, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что не будут принимать участие в выборах президента. Они состоятся 23 ноября. Политик считает, что решение о проведении выборов навязано Сараево.

Ирландия
выборы
президенты
голосования
