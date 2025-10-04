Раскрыт победитель на выборах мэра Тбилиси

Кандидат от «Грузинской мечты — Демократической Грузии» Каха Каладзе одержал победу на выборах мэра Тбилиси, получив 77,4% голосов, сообщает телеканал «Имеди». На втором месте — кандидат от оппозиции Ираклий Купрадзе (8,8% голосов), на третьем — Яго Хвичия (6,7% голосов). Эта победа позволит Каладзе занять пост мэра в третий раз.

По данным источника, лидеры правящей партии уже собрались в центральном офисе, чтобы отметить победу кандидата. С речью выступили основатель и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и сам Каладзе.

Ранее в Тбилиси участники протестной акции напали на съемочную группу телеканала «Имеди» рядом с президентским дворцом. В результате пострадали корреспондент и оператор вместе с профессиональным оборудованием. Нападение произошло во время попытки штурма здания демонстрантами.

Тогда же полиция Тбилиси применила водометы и перцовый спрей против протестующих. В ходе столкновений участники акции возводили баррикады, бросали камни и применяли пиротехнику.