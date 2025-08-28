День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 19:02

Додик отказался от участия в президентских выборах

Милорад Додик Милорад Додик Фото: Nedim Grabovica/Xinhua/Global Look Press

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что он и члены его правящей партии СНСД не будут принимать участие в выборах президента, которые состоятся 23 ноября, передает Радио и телевидение Республики Сербской. По его словам, решение о проведении выборов навязано Сараево.

СНСД не будет участвовать в выборах, так как соблюдает решения наивысшего законодательного органа Республики Сербской (парламента — NEWS.ru). Уверен, что и наши коалиционные партнеры не будут участвовать в них. <…> Никто не требует выборов, это навязано политическим Сараево, — отметил Додик.

Ранее Центризбирком Боснии и Герцеговины единогласно лишил Додика полномочий. Это решение было принято после вынесения политику судебного приговора. Додик не согласился с решением ЦИК. В своих соцсетях он раскритиковал центризбирком в нецензурной форме и пообещал сторонникам не сдаваться.

Вместе с тем в МИД РФ указали, что глубоко разочарованы решением апелляционного суда Боснии и Герцеговины в отношении Додика. Москва считает уголовное дело против президента Республики Сербской сфабрикованным и политически мотивированным.

Европа
Босния и Герцеговина
Республика Сербская
Милорад Додик
выборы
