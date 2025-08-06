Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 14:32

Додик обрушился на ЦИК БиГ с нецензурной бранью и пообещал не сдаваться

Додик отказался принять решение ЦИК БиГ и пообещал не сдаваться

Милорад Додик Милорад Додик Фото: kremlin.ru

Президент Республики Сербской Милорад Додик не согласился с решением ЦИК Боснии и Герцеговины (БиГ) об аннулировании его полномочий. В социальной сети X он раскритиковал ЦИК в нецензурной форме и пообещал сторонникам не сдаваться.

Вариантов капитуляции и отступления не существует. Сдаться — это не выход, — заявил политик.

Ранее Центризбирком Боснии и Герцеговины единогласно лишил Додика полномочий. Это решение было принято после вынесения политику судебного приговора. ЦИК БиГ инициировал процедуру после того, как 1 августа апелляционная палата оставила в силе приговор первой инстанции.

Додику назначен один год тюрьмы и шесть лет запрета на политическую деятельность за игнорирование решений международного представителя Кристиана Шмидта. Политик отверг приговор как «инициированное ЕС нападение», заявив о намерении остаться у власти и надеясь на поддержку Сербии и России.

Российский МИД заявил, что глубоко разочарован решением апелляционного суда Боснии и Герцеговины в отношении Додика. Москва считает уголовное дело против президента Республики Сербской сфабрикованным и политически мотивированным.

Милорад Додик
Республика Сербская
Босния и Герцеговина
ЦИК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.