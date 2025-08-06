Додик обрушился на ЦИК БиГ с нецензурной бранью и пообещал не сдаваться

Додик обрушился на ЦИК БиГ с нецензурной бранью и пообещал не сдаваться Додик отказался принять решение ЦИК БиГ и пообещал не сдаваться

Президент Республики Сербской Милорад Додик не согласился с решением ЦИК Боснии и Герцеговины (БиГ) об аннулировании его полномочий. В социальной сети X он раскритиковал ЦИК в нецензурной форме и пообещал сторонникам не сдаваться.

Вариантов капитуляции и отступления не существует. Сдаться — это не выход, — заявил политик.

Ранее Центризбирком Боснии и Герцеговины единогласно лишил Додика полномочий. Это решение было принято после вынесения политику судебного приговора. ЦИК БиГ инициировал процедуру после того, как 1 августа апелляционная палата оставила в силе приговор первой инстанции.

Додику назначен один год тюрьмы и шесть лет запрета на политическую деятельность за игнорирование решений международного представителя Кристиана Шмидта. Политик отверг приговор как «инициированное ЕС нападение», заявив о намерении остаться у власти и надеясь на поддержку Сербии и России.

Российский МИД заявил, что глубоко разочарован решением апелляционного суда Боснии и Герцеговины в отношении Додика. Москва считает уголовное дело против президента Республики Сербской сфабрикованным и политически мотивированным.