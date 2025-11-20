«Убил отца, домогался нас»: кого винят дочки иерея из Москвы в его смерти

Суд закрыл дело об убийстве священника Даниила Сысоева в 2009 году по причине смерти обвиняемого. Дочь убитого Иустина Югас намерена обжаловать решение. Она подозревает, что к смерти отца причастен его друг. Сможет ли девушка доказать это и добиться наказания — в материале NEWS.ru.

Что рассказала дочь убитого священника Сысоева

Иерея Даниила Сысоева убили в храме Апостола Фомы на юге Москвы 19 ноября 2009 года. Известно, что мужчина в маске ворвался в здание и несколько раз выстрелил в священнослужителя, от чего тот скончался в машине скорой помощи.

По данным следствия, убийцей оказался уроженец Киргизии Бексултан Карыбеков. Через месяц после преступления он скончался в перестрелке при оказании сопротивления силовикам в Махачкале.

Через 16 лет после громкого убийства священника следствие возобновилось, суд признал старшую дочь убитого Иустину Югас потерпевшей по делу. Однако вскоре дело было снова закрыто. В рамках заседаний не было прений сторон, кроме того, суд не стал рассматривать ходатайство средней дочери Сысоева Дорофеи о признании ее потерпевшей, заявила Иустина «Московскому комсомольцу». Она также обнаружила несовпадения некоторых материалов с официальной версией следствия.

«На рясе видны следы более чем от семи выстрелов. Стреляли из двух разных пистолетов. Судя по всему, его убивали не менее двух человек. Кроме того, по официальной версии, моему отцу выстрелили еще и в голову. Оперативники вырезали кусочек линолеума со следом от якобы этого выстрела, и была проведена баллистическая экспертиза, которая показала, что пуля не могла пройти через голову отца Даниила. То есть кто-то просто выстрелил в пол. Еще у моего отца почему-то была сломана рука», — сказала девушка.

Она отметила, что на теле иерея не было смертельных огнестрельных ранений. Также, по ее словам, в выписке скорой, прикрепленной к материалам дела, было указано, что у священника была открытая черепно-мозговая травма, похожая на рану от удара топором, и рваная рана на шее.

«На фото видно, что шею будто бы прокололи ножом. Скончался отец Даниил не от выстрелов, а от острой кровопотери», — добавила она.

Иустина считает, что отца либо похитили и убили не в церкви, а в другом месте, либо не в здании храма, а в других помещениях на территории религиозного учреждения. Она также уверена, что к преступлению причастен не один человек. Показания свидетелей дочь священнослужителя считает ложью. Иустина не исключает, что иерея могли убить из-за денег, которые ему выделили на строительство храма.

«Мой отец планировал построить большой грандиозный храм Пророка Даниила. На это было выделено €50 млн. 15 лет после смерти отца храм не строился, деньги на него появились только в 2023 году. Тем временем через полгода после убийства у некоторых людей, связанных с моим отцом, пооткрывались фонды и издательства. И у моего отчима Сергея Станиловского тоже появились баснословные богатства. Он смог себе позволить вертолеты, квартиры, дома и отдых в Куршевеле», — рассказала Иустина.

Девушка намерена обжаловать решение суда и добиваться установления и наказания виновных.

Вдова священника Даниила Сысоева Юлия Брыкина (справа) с дочерьми во время отпевания иерея Даниила Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Кого дочери Сысоева считают причастным к убийству священника

По версии дочерей погибшего настоятеля храма Святого апостола Фомы Даниила Сысоева, преступление, которое изначально списали на радикальных исламистов, выглядит как тщательно спланированное предательство со стороны Станиловского.

Девушки провели собственное расследование и пришли к пугающему выводу: заказчиком убийства мог быть их отчим. По мнению дочерей, в роковой вечер он намеренно задержал священника после службы под предлогом исповеди, чего раньше никогда не делал. В этот момент в храм и ворвался киллер.

Мотивом, по мнению девушек, могли послужить личные отношения: после убийства вдова священника, Юлия Брыкина, начала встречаться со Станиловским. Кроме того, они вместе путешествовали по стране, продавая книги погибшего отца и присваивая вырученные средства.

Правда ли Сысоев собирался развестись

Иустина в интервью блогеру Лоре Штерн заявила, что мать на протяжении многих лет изводила отца. По ее словам, тот часто оставался ночевать либо в храме, либо у друзей, лишь бы не появляться дома. Однажды ночью женщина назло остригла священнику бороду.

Незадолго до своей гибели мужчина утешал дочь, что будет видеться с ней после того, как разведется с матерью. В то время Иустине было 14 лет, а ее сестрам Дорофее и Ангелине — семь и два года соответственно.

В день убийства Даниил Сысоев задержался в храме из-за того, что некий Сергей Станиловский попросил его об исповеди. Иустина позже слышала от прихожан, что этот человек, который тоже служил при храме, ранее почти не исповедовался.

По словам Иустины, она не знала Станиловского, но уже во время похорон он вез их семейство домой с кладбища. А вскоре мать девушек Юлия Брыкина вместе с ним улетела в Израиль, оставив детей на родственника, рассказала дочь.

Вдова священника Даниила Сысоева Юлия Брыкина с дочерью Иустиной во время отпевания иерея Даниила Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В чем еще дочери Сысоева обвиняют отчима

В том же интервью Иустина утверждает, что вскоре Станиловский начал растлевать девочек, с которыми оказался под одной крышей. Он якобы начал «угощать» Иустину алкоголем и брать на вечеринки. Но мужчина понял, что девочка не поддается его «очарованию». Станиловский с Брыкиной в один момент объявили Иустине, что ее отправляют в Америку.

В США девочкой заинтересовалось ФБР. Следователи долго расспрашивали Иустину, предполагая, что та является жертвой торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. В итоге она провела два месяца в тюрьме для мигрантов, подлежащих депортации, после чего вернулась в Москву.

Первое заявление на отчима Иустина подала, когда ей исполнилось 18 лет. По ее словам, к тому времени она узнала, что не одна подвергалась домогательствам со стороны Станиловского, мать якобы была соучастницей этих действий. Девушка утверждает, что из данных следствия узнала, что ее сестру Дорофею супруги втянули в свои БДСМ-игры. Согласно рассказанному Иустиной, пока Юлия лупила Сергея плеткой, девочка должна была вслух считать каждый удар, пока ее отчим не эякулирует.

Младшая дочь Ангелина до пяти лет страдала недержанием, вспоминает Иустина. По ее словам, извращенной страстью Станиловского было клизмирование, якобы ради визуального наслаждения мужа мать девочки постоянно ставила ей клизму.

Иустина в разговоре с Лорой Штерн утверждает, что упомянутые истории — самое легкое, что можно перечислить из предпочтений отчима-извращенца. По ее словам, в материалах уголовного дела хранятся более жестокие и немыслимые вещи, а в гаджетах мужчины было найдено множество жестоких видео из даркнета с реальными убийствами.

По данным Иустины, сейчас Станиловский и Брыкина живут в США. Станиловский находится в федеральном розыске, и о его экстрадиции пока не идет речи. Уголовное разбирательство повисло в воздухе. При этом супруга Станиловского по сей день остается свидетелем в деле, а не подозреваемой.

Позже Иустина опубликовала в своем Telegram-канале аудиозапись телефонного разговора матери с дочерью Дорофеей. Там женщина уговаривает дочку записать видео, в котором она откажется от озвученных претензий к Станиловскому. В противном случае, по словам Брыкиной, она не сможет оплатить обучение Дорофеи в колледже.

Иустина Сысоева говорила в интервью журналисту Антону Красовскому, что сама стала жертвой своего отчима лишь однажды, когда ей было 18 лет.

«Мне позвонил Станиловский и сказал, что купил новую квартиру. Позвал посмотреть. Я пришла. Он с коньяком стоял. Он заходит в квартиру и закрывает за мной замок, чтобы нельзя было снаружи открыть», — заявила Иустина.

В квартире не было мебели. В одной из комнат стоял массажный стол, куда Станиловский толкнул девочку, задрал ей юбку с трусами и начал шлепать, при этом удерживая силой, говорит она. Иустина требовала от отчима, чтобы он выпустил ее из квартиры. Тот протянул падчерице сигарету и сказал, что не выпустит ее, пока она не успокоится.

Вдова священника Даниила Сысоева Юлия Брыкина (справа) с дочерьми во время похорон иерея Даниила Фото: Руслан Кривобок

Могут ли возобновить дело об убийстве Сысоева

В подобных резонансных делах решение о прекращении уголовного дела не является окончательным и может быть обжаловано, рассказал в беседе с NEWS.ru юрист Дмитрий Григорьев. Он пояснил, что по закону потерпевшие и их представители имеют право обратиться в прокуратуру или в суд с требованием признать постановление о прекращении уголовного дела незаконным и необоснованным.

«Если потерпевшая сторона указывает на противоречие официальной версии, в частности, неполной экспертизы, неучтенные улики, следствие, конечно, обязано как-то реагировать на эти обстоятельства. И судебно-следственные органы в данном случае могут отменить решение, и дело будет возобновлено», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что экстрадиция отчима сестер Сергея Станиловского, который, по сведениям Иустины, находится в США, крайне маловероятна, поскольку между Россией и Соединенными Штатами нет договора о выдаче.

«И США годами фактически не выдают никого по запросам из Российской Федерации. Поэтому любые доводы о рисках или политизированности дела могут стать основанием для отказа в Соединенных Штатах о выдаче преступника», — отметил юрист.

При этом он не исключил, что в случае объявления причастных к преступлению в международный розыск их могут задержать при выезде в третьи страны, однако гарантий выдачи РФ все равно нет.

«Поэтому возобновить расследование в России вполне возможно, но добиться реального наказания подозреваемого, если он останется в Соединенных Штатах, перспектива в данном случае крайне туманная», — резюмировал эксперт.

