05 октября 2025 в 17:22

В деле об убийстве священника 16-летней давности появились новые детали

«112»: дочери убитого священника Даниила Сысоева считают, что его заказал друг

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спустя 16 лет в громком деле об убийстве московского священника Даниила Сысоева появились новые шокирующие детали, сообщает Telegram-канал «112». Преступление, которое изначально списали на радикальных исламистов, по версии дочерей погибшего, выглядит как тщательно спланированное предательство со стороны лучшего друга отца.

Настоятель храма Святого апостола Фомы был застрелен в 2009 году. Убийца, ворвавшийся в церковь, ранил регента хора и смертельно поразил отца Даниила, после чего скрылся. Спустя несколько часов священник скончался в больнице. Исполнителя, 22-летнего Бексултана Карыбекова, нашли и ликвидировали при задержании в Махачкале.

Однако дочери погибшего провели собственное расследование и пришли к пугающему выводу: заказчиком убийства мог быть самый близкий друг их отца. По их версии, в роковой вечер мужчина намеренно задержал священника после службы под предлогом исповеди, чего раньше никогда не делал. В этот момент в храм и ворвался киллер.

Мотивом, по мнению девушек, могли послужить личные отношения: спустя год после убийства вдова священника, Юлия Брыкина, начала встречаться с этим другом. Кроме того, они вместе путешествовали по стране, продавая книги погибшего отца и присваивая вырученные средства.

Ранее Иустина Сысоева — старшая дочь убитого священника — выложила в Сети разговор своей младшей сестры с матерью, которая вышла замуж за педофила. Мужчина на протяжении нескольких лет вовлекал детей супруги в интимные игры, в том числе с участием самой жены.

