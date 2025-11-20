Бельгийские журналисты разоблачили фейки о «российских дронах» VRT: вместо «российских дронов» в небе находились вертолет полиции и самолет DHL

Предполагаемое «российское» вторжение с помощью дронов в бельгийское воздушное пространство оказалось громким недоразумением, пришли к выводу журналисты телеканала VRT после тщательной проверки видеоматериалов. Показанные в СМИ кадры «беспилотников» на самом деле запечатлели обычную авиатехнику.

На кадрах не только виден знакомый световой рисунок полицейского вертолета, но и слышен характерный звук вертолета MD-902, — говорится в публикации канала.

Оказалось, что видео, вызвавшее переполох в ноябре и приведшее даже к закрытию аэропорта Брюсселя, зафиксировало полицейский вертолет, вылетевший на проверку, и грузовой самолет компании DHL. Издание HLN, первоначально опубликовавшее один из роликов «от высокопоставленного источника в службах безопасности», позже удалило его. Анализ других записей над военными базами также показал, что на них виден знакомый световой рисунок и слышен характерный звук вертолетов полиции.

Ранее сообщалось, что полицейские немецкого города Дюрен заметили 15 беспилотников над военной базой Эльзенборн в Бельгии. Дроны пролетели над объектом и затем попали на территорию ФРГ.