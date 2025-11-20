Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 ноября 2025 в 01:52

Бельгийские журналисты разоблачили фейки о «российских дронах»

VRT: вместо «российских дронов» в небе находились вертолет полиции и самолет DHL

Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Предполагаемое «российское» вторжение с помощью дронов в бельгийское воздушное пространство оказалось громким недоразумением, пришли к выводу журналисты телеканала VRT после тщательной проверки видеоматериалов. Показанные в СМИ кадры «беспилотников» на самом деле запечатлели обычную авиатехнику.

На кадрах не только виден знакомый световой рисунок полицейского вертолета, но и слышен характерный звук вертолета MD-902, говорится в публикации канала.

Оказалось, что видео, вызвавшее переполох в ноябре и приведшее даже к закрытию аэропорта Брюсселя, зафиксировало полицейский вертолет, вылетевший на проверку, и грузовой самолет компании DHL. Издание HLN, первоначально опубликовавшее один из роликов «от высокопоставленного источника в службах безопасности», позже удалило его. Анализ других записей над военными базами также показал, что на них виден знакомый световой рисунок и слышен характерный звук вертолетов полиции.

Ранее сообщалось, что полицейские немецкого города Дюрен заметили 15 беспилотников над военной базой Эльзенборн в Бельгии. Дроны пролетели над объектом и затем попали на территорию ФРГ.

Бельгия
фейки
дроны
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Паломников в Индии призвали зажимать нос при купании
Рай для палачей: как США спасали нацистов от Нюрнберга
Связь с Кеннеди, тайная «дочь», суд: неожиданные факты из жизни Плисецкой
Бельгийские журналисты разоблачили фейки о «российских дронах»
Условия возвращения на сцену, скандалы, зависимость: как живет Глюкоза
«Для танго нужны двое»: РФ допустила диалог с США о ядерных вооружениях
Дочь экс-главы африканской страны заподозрили в вербовке наемников
Украина осудила США за план по решению конфликта
Россиянин отсудил 10 тыс. рублей за испорченный ужин
Зафиксирован рост интереса молодых американцев к православию
«Убил отца, домогался нас»: кого винят дочки иерея из Москвы в его смерти
В теле погибшего бойца ВС РФ не нашли жизненно важного органа
Немецкий военэксперт рассказал об актуальной ситуации в Северске
День педиатра: чествуем детских врачей 20 ноября
Личная жизнь, оскорбления Лукашенко, ссора с Киркоровым: где сейчас Агурбаш
«Бредовый»: Трамп дал неожиданную оценку украинскому конфликту
Названа причина продолжения боев в Сумской области
Один из известных сторонников Трампа намерен покинуть его администрацию
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 ноября 2025 года
Приметы 20 ноября — Федот Ледостав: берегитесь гололеда и будьте щедры
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.