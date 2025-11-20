Инфекционист назвал крайне опасное осложнение гепатита А Инфекционист Поцелуев: гепатит А может провоцировать массивный некроз печени

Гепатит А может спровоцировать развитие массивного некроза печени, заявил NEWS.ru врач-инфекционист Видновской больницы Минздрава Подмосковья Александр Поцелуев. По его словам, это заболевание представляет прямую угрозу для жизни пациента.

Гепатит А редко дает осложнения, и большинство людей полностью выздоравливают. Однако при несоблюдении рекомендаций врача или изначально ослабленном здоровье возможно развитие фульминантного (молниеносного) гепатита. Это редчайшая, но крайне опасная форма заболевания, при которой происходит массивный некроз печени. Развивается быстро, сопровождается острой печеночной недостаточностью и имеет высокий риск летального исхода, — пояснил Поцелуев.

Он отметил, что помимо молниеносной формы заболевания существуют и другие потенциальные негативные последствия перенесенной инфекции. По его словам, к ним относятся рецидивы болезни после кажущегося выздоровления, а также различные нарушения в работе печени и желчевыводящих путей.

