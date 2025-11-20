Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 ноября 2025 в 06:20

Инфекционист назвал крайне опасное осложнение гепатита А

Инфекционист Поцелуев: гепатит А может провоцировать массивный некроз печени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Гепатит А может спровоцировать развитие массивного некроза печени, заявил NEWS.ru врач-инфекционист Видновской больницы Минздрава Подмосковья Александр Поцелуев. По его словам, это заболевание представляет прямую угрозу для жизни пациента.

Гепатит А редко дает осложнения, и большинство людей полностью выздоравливают. Однако при несоблюдении рекомендаций врача или изначально ослабленном здоровье возможно развитие фульминантного (молниеносного) гепатита. Это редчайшая, но крайне опасная форма заболевания, при которой происходит массивный некроз печени. Развивается быстро, сопровождается острой печеночной недостаточностью и имеет высокий риск летального исхода, — пояснил Поцелуев.

Он отметил, что помимо молниеносной формы заболевания существуют и другие потенциальные негативные последствия перенесенной инфекции. По его словам, к ним относятся рецидивы болезни после кажущегося выздоровления, а также различные нарушения в работе печени и желчевыводящих путей.

Ранее врач-диетолог и гепатолог Нурия Дианова заявила, что фасоль на завтрак и тыква на обед помогут оздоровить печень. Она также посоветовала употреблять растительное масло.

здоровье
болезни
инфекционисты
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подсчитаны убытки США от конфискации российских активов
Новая стрижка во сне: что ждать мужчинам и женщинам
Окруженные в Красноармейске ВСУ ослабевают: успехи ВС РФ к утру 20 ноября
Стилист дала совет, как выбрать теплый и практичный пуховик
Названо условие, при котором армия НАТО войдет на Украину
Инфекционист назвал крайне опасное осложнение гепатита А
Нарколог рассказал, кому нельзя пить шампанское
«Скоро додавим»: стало известно о положении ВСУ в Красноармейске
Баня во сне: раскрываем тайные смыслы для мужчин и женщин
Зеленского заподозрили в подготовке побега с Украины
Сколько стоит доехать до Сочи на Новый год по платной трассе М-4 «Дон»
В Госдуме рассказали, что делать при задержке зарплаты
Штурмовики ВС РФ смогли продвинуться под Днепром из-за «Града»
Раскрыта главная причина требований США о выборах на Украине
В Госдуме призвали запретить знаменитостям давать интервью иноагентам
Штрафы для курильщиков на работе могут заметно увеличиться
Зависимость, Донбасс и мнение об СВО, аборт: как живет Маша Малиновская
Недорогой и простой! Банановый крем-чиз для тортов — готов за 10 минут
Россиянам объяснили, как правильно выбрать фундамент для дома
Два российских аэропорта временно перестали принимать самолеты
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.