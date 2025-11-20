Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 ноября 2025 в 05:30

Штрафы для курильщиков на работе могут заметно увеличиться

ПРАЙМ: штрафы для курильщиков на работе предложили увеличить в 10 раз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Общественное движение «Здоровое Отечество» предложило увеличить в 10 раз штрафы за курение на рабочих местах, передает агентство ПРАЙМ со ссылкой на его председателя Екатерину Лещинскую. Она рассказала, что уже направила соответствующее обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По мнению активистов, нынешние штрафы в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей не останавливают нарушителей, а работодатели редко применяют дисциплинарные меры. Особую проблему представляет использование вейпов в офисах и служебных помещениях, что провоцирует жалобы сотрудников на запах, ухудшение самочувствия и аллергию.

В связи с этим движение предлагает поднять штрафы для физических лиц до 5–15 тыс. рублей, а также ввести повышенную ответственность для работодателей, которые не следят за соблюдением запрета. Дополнительно инициатива предполагает расширение полномочий Роспотребнадзора и трудовых инспекций для более эффективного контроля.

Мы убеждены, что усиление ответственности за курение в неположенных местах — это не только вопрос охраны здоровья и санитарной безопасности, но и важный фактор сохранения здоровья граждан, — подчеркнула Лещинская.

Ранее юрист Александр Митрюк рекомендовал фиксировать факты курения соседей в подъезде с помощью фото- или видеосъемки и обращаться с жалобой в МВД. Он отметил, что использование открытого огня запрещено на балконах квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Однако пункт о балконах не касается курения.

курение
общественники
штрафы
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подсчитаны убытки США от конфискации российских активов
Новая стрижка во сне: что ждать мужчинам и женщинам
Окруженные в Красноармейске ВСУ ослабевают: успехи ВС РФ к утру 20 ноября
Стилист дала совет, как выбрать теплый и практичный пуховик
Названо условие, при котором армия НАТО войдет на Украину
Инфекционист назвал крайне опасное осложнение гепатита А
Нарколог рассказал, кому нельзя пить шампанское
«Скоро додавим»: стало известно о положении ВСУ в Красноармейске
Баня во сне: раскрываем тайные смыслы для мужчин и женщин
Зеленского заподозрили в подготовке побега с Украины
Сколько стоит доехать до Сочи на Новый год по платной трассе М-4 «Дон»
В Госдуме рассказали, что делать при задержке зарплаты
Штурмовики ВС РФ смогли продвинуться под Днепром из-за «Града»
Раскрыта главная причина требований США о выборах на Украине
В Госдуме призвали запретить знаменитостям давать интервью иноагентам
Штрафы для курильщиков на работе могут заметно увеличиться
Зависимость, Донбасс и мнение об СВО, аборт: как живет Маша Малиновская
Недорогой и простой! Банановый крем-чиз для тортов — готов за 10 минут
Россиянам объяснили, как правильно выбрать фундамент для дома
Два российских аэропорта временно перестали принимать самолеты
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.