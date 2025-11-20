Штрафы для курильщиков на работе могут заметно увеличиться ПРАЙМ: штрафы для курильщиков на работе предложили увеличить в 10 раз

Общественное движение «Здоровое Отечество» предложило увеличить в 10 раз штрафы за курение на рабочих местах, передает агентство ПРАЙМ со ссылкой на его председателя Екатерину Лещинскую. Она рассказала, что уже направила соответствующее обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По мнению активистов, нынешние штрафы в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей не останавливают нарушителей, а работодатели редко применяют дисциплинарные меры. Особую проблему представляет использование вейпов в офисах и служебных помещениях, что провоцирует жалобы сотрудников на запах, ухудшение самочувствия и аллергию.

В связи с этим движение предлагает поднять штрафы для физических лиц до 5–15 тыс. рублей, а также ввести повышенную ответственность для работодателей, которые не следят за соблюдением запрета. Дополнительно инициатива предполагает расширение полномочий Роспотребнадзора и трудовых инспекций для более эффективного контроля.

Мы убеждены, что усиление ответственности за курение в неположенных местах — это не только вопрос охраны здоровья и санитарной безопасности, но и важный фактор сохранения здоровья граждан, — подчеркнула Лещинская.

Ранее юрист Александр Митрюк рекомендовал фиксировать факты курения соседей в подъезде с помощью фото- или видеосъемки и обращаться с жалобой в МВД. Он отметил, что использование открытого огня запрещено на балконах квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Однако пункт о балконах не касается курения.