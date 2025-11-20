Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 ноября 2025 в 05:19

Два российских аэропорта временно перестали принимать самолеты

Росавиация сообщила о ночных ограничениях в аэропортах Пензы и Ульяновска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропортах Пензы и Ульяновска введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, решение принято Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация). Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Согласно официальному сообщению Росавиации, ограничения затрагивают аэропорт Пенза и аэропорт Ульяновск («Баратаевка»). Временные меры распространяются на все типы воздушных судов и будут действовать до особого распоряжения. Пассажирам, планирующим вылеты из указанных аэропортов, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что самолет со спортсменами академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не смог сесть в Омске, где состоится этап Гран-при России. По данным фигуристки Елены Костылевой, посадку пришлось отменить из-за густого тумана. Сам Плющенко накануне написал, что его подопечные не смогли вылететь на этап Гран-при. Причиной задержки стало закрытие аэропорта на фоне атаки украинских беспилотников.

До этого снегоуборочная техника в аэропорту Норильска повредила фюзеляж самолета А-26. Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту случившегося.

ограничения
Росавиация
самолеты
аэропорты
