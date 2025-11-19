Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 18:02

«Не можем сесть»: самолет с фигуристами академии Плющенко застрял в небе

Самолет с фигуристами академии Евгения Плющенко не сумел приземлиться в Омске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет со спортсменами академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не смог сесть в Омске, где состоится этап Гран-при России, заявила в Telegram-канале фигуристка Елена Костылева. По ее словам, посадку в городе пришлось отменить из-за густого тумана.

Мы вылетели в Омск, все было хорошо, пока нам не объявляют, что мы не можем сесть. Долго кружили над Омском, ждали пока уйдет туман. Сейчас мы сели в Тюмени, будем ждать в аэропорту изменений погодных условий, — сообщила Костылева.

Сам Плющенко накануне, 18 ноября, написал в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что его подопечные не смогли вылететь на этап Гран-при. По словам фигуриста, рейс задержали из-за атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что снегоуборочная техника в аэропорту Норильска повредила фюзеляж самолета А-26. Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту случившегося.

До этого стало известно, что шесть рейсов задержали в аэропорту Омска из-за тумана и плохой видимости. Пассажиры не могли вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астану и Шарм-эль-Шейх.

