Никакой колбасы не нужно! И в дорогу, и для бутербродов, и на праздничный стол: нежнейшая пастрома из грудки

Устали от безвкусной магазинной колбасы с непонятным составом? Пастрома из курицы станет для вас настоящим открытием! Это блюдо восточной кухни, которое готовится невероятно просто, но получается таким ароматным и вкусным, что затмевает любые колбасные нарезки. Представьте — нежнейшее куриное филе, пропитанное пряностями и запеченное до совершенства. Оно идеально и для будничных бутербродов, и для праздничного стола, и даже для длительной дороги — пастрома прекрасно хранится и не теряет своих качеств.

Вам понадобится: 500 г куриного филе (лучше грудку), 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. смеси перцев, 1/2 ч. л. кориандра, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. соли, щепотка сахара. Куриное филе слегка отбейте, но не тонко. Смешайте все специи с измельченным чесноком и маслом — получится ароматная паста. Натрите этой пастой курицу со всех сторон, заверните в пищевую пленку и оставьте мариноваться в холодильнике на 12–24 часа. Затем разверните, скрутите филе в рулет и плотно обмотайте ниткой. Запекайте в духовке при 180°C 25–30 минут до румяной корочки. Дайте полностью остыть в холодильнике — и можно нарезать тонкими ломтиками. Храните в закрытом контейнере до 5 дней.

