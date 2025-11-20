«Будем варить»: в России предложили ударить мультиками по кадровому голоду

Популяризация профессии сварщика среди детей должна начинаться с дошкольного возраста через создание специальных мультфильмов в качестве меры борьбы с дефицитом кадров, заявил генеральный директор Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга Александр Громов в комментарии NEWS.ru. По его мнению, такие образовательные материалы должны наглядно демонстрировать важность профессии и правила безопасности.

Мы не можем отставать от других стран, потому что родина сварки — Россия. Мы варили, варим и будем варить лучше, наше оборудование было, есть и будет лучше. <…> Надо начинать с мультфильмов для садиков, где будут показывать сварщиков, рассказывать. Чтобы дети видели, что нельзя смотреть на дугу без щитка, что без сварщика невозможно ничего построить, сделать, — сказал собеседник.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил введение нового профессионального праздника — Дня сварщика. Торжества будут проводиться в последнюю пятницу мая, поскольку данная дата уже давно неофициально отмечается в профессиональном сообществе. Инициатива учреждения праздника поступила от представителей Национального агентства контроля сварки и Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга.