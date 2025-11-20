Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 15:17

Педиатр объяснила, когда ребенка можно отвести в детсад после болезни

Педиатр Мескина: детей можно отводить в сад после закрытия больничного листа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ребенка, перенесшего болезнь, как правило, можно отводить в детский сад после закрытия больничного листа, заявила LIFE.ru педиатр Елена Мескина. Врачи должны определять сроки выздоровления индивидуально, ориентируясь при этом на медицинские нормативы.

Когда врач закрывает больничный лист, он учитывает все аспекты с точки зрения передачи инфекции. Иногда карантин может быть более длительным. Подавляющее большинство детей, когда закрывается больничный лист, могут идти в детсад. Но не следует выводить туда ребенка на следующий день после улучшения состояния — нужно дождаться исчезновения всех симптомов, — отметила Мескина.

Она уточнила, что полное выздоровление после большинства ОРВИ и ОРЗ занимает не менее недели. Однако при таких болезнях, как стрептококковая инфекция, срок изоляции может длиться до 21 дня. Особое внимание уделяют детям с хроническими патологиями или склонным к осложнениям: для них домашний режим часто продлевают до месяца и больше.

Ранее педиатр Елена Дереза заявила, что для укрепления иммунитета ребенку следует принимать контрастный душ, а также качественно отдыхать и питаться. Помимо этого, важны регулярные прогулки на свежем воздухе.

дети
педиатры
здоровье
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Залужный не захотел встречаться с серым кардиналом Зеленского
Симоньян призналась, что осталась без волос
В Германии раскрыли, что происходит в Киеве из-за бегства Умерова
Полотенца, халаты и ароматы: формула утреннего комфорта
Брускетта с рикоттой и клубникой: вечерний перекус для сохранения талии
Москвича-затейника в супермаркете заставили опустошить «тайник» в штанах
ИБ-эксперт предупредил о схемах мошенничества в преддверии Нового года
Путин рассказал о значении работающих героев СВО в авиаотрасли
Суд вынес приговор подорвавшему автомобиль полковника ГРУ в Москве
Подросток из Москвы поэкспериментировал с фольгой и устроил взрыв в школе
Общественница предупредила об опасности зарубежных «модельных» конкурсов
На Украине признали обвал фронта в «форпосте Запорожья»
Политолог рассказал, чем ценен статус наукогорада
Стало известно, почему круизный лайнер с россиянами развернули в Стамбуле
Эти десерты станут хитом вашего стола: топ-8 рецептов с желатином
В Забайкалье выявили случай продажи контрафактной одежды
Бразилия представит на VII ММФ БРИКС проект по утилизации мусора
Минтранс обозначил, кто обеспечит Россию технологиями для ВСМ
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и пригласил попить чайку
«Как в 2019 году»: названы товары, которые подорожают после повышения НДС
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.