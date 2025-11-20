Педиатр объяснила, когда ребенка можно отвести в детсад после болезни

Ребенка, перенесшего болезнь, как правило, можно отводить в детский сад после закрытия больничного листа, заявила LIFE.ru педиатр Елена Мескина. Врачи должны определять сроки выздоровления индивидуально, ориентируясь при этом на медицинские нормативы.

Когда врач закрывает больничный лист, он учитывает все аспекты с точки зрения передачи инфекции. Иногда карантин может быть более длительным. Подавляющее большинство детей, когда закрывается больничный лист, могут идти в детсад. Но не следует выводить туда ребенка на следующий день после улучшения состояния — нужно дождаться исчезновения всех симптомов, — отметила Мескина.

Она уточнила, что полное выздоровление после большинства ОРВИ и ОРЗ занимает не менее недели. Однако при таких болезнях, как стрептококковая инфекция, срок изоляции может длиться до 21 дня. Особое внимание уделяют детям с хроническими патологиями или склонным к осложнениям: для них домашний режим часто продлевают до месяца и больше.

Ранее педиатр Елена Дереза заявила, что для укрепления иммунитета ребенку следует принимать контрастный душ, а также качественно отдыхать и питаться. Помимо этого, важны регулярные прогулки на свежем воздухе.