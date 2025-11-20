Медовик «День и ночь» с орехами — нежнейшие коржи и крем из трех ингредиентов. Получается мягким и очень вкусным

Знаете, какой торт может стать настоящей звездой вашего стола? Медовик «День и ночь» с орехами — удивительный десерт, который сочетает в себе нежность медовых коржей, хрустящие орехи и два вида крема. Этот торт получил свое название за контрастные слои — светлые и темные, что делает его не только вкусным, но и очень эффектным. Он напоминает одновременно и классический медовик, и современный десерт, в котором привычные вкусы заиграли по-новому. И хотя выглядит он как произведение кондитерского искусства, готовится на удивление просто!

Для торта вам понадобится: 3 яйца, 150 г сахара, 100 г меда, 350 г муки, 1 ч. л. соды, 100 г грецких орехов. Для кремов: 500 г сметаны с 100 г сахара (светлый крем) и 400 г сливок с 50 г какао (темный крем). Взбейте яйца с сахаром, добавьте мед и растопленное сливочное масло. Введите муку с содой и измельченные орехи. Разделите тесто на 6–7 частей, выпекайте коржи при 180°C 5–7 минут каждый. Охладите коржи, затем пропитайте их поочередно светлым и темным кремом. Дайте торту настояться в холодильнике 8–10 часов — это позволит коржам пропитаться и стать нежными. Украсьте крошкой из коржей и целыми орехами. Этот торт особенно хорош с молоком или ароматным чаем!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.