Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 12:00

Медовик «День и ночь» с орехами — нежнейшие коржи и крем из трех ингредиентов. Получается мягким и очень вкусным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Знаете, какой торт может стать настоящей звездой вашего стола? Медовик «День и ночь» с орехами — удивительный десерт, который сочетает в себе нежность медовых коржей, хрустящие орехи и два вида крема. Этот торт получил свое название за контрастные слои — светлые и темные, что делает его не только вкусным, но и очень эффектным. Он напоминает одновременно и классический медовик, и современный десерт, в котором привычные вкусы заиграли по-новому. И хотя выглядит он как произведение кондитерского искусства, готовится на удивление просто!

Для торта вам понадобится: 3 яйца, 150 г сахара, 100 г меда, 350 г муки, 1 ч. л. соды, 100 г грецких орехов. Для кремов: 500 г сметаны с 100 г сахара (светлый крем) и 400 г сливок с 50 г какао (темный крем). Взбейте яйца с сахаром, добавьте мед и растопленное сливочное масло. Введите муку с содой и измельченные орехи. Разделите тесто на 6–7 частей, выпекайте коржи при 180°C 5–7 минут каждый. Охладите коржи, затем пропитайте их поочередно светлым и темным кремом. Дайте торту настояться в холодильнике 8–10 часов — это позволит коржам пропитаться и стать нежными. Украсьте крошкой из коржей и целыми орехами. Этот торт особенно хорош с молоком или ароматным чаем!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Рафаэлло из крабовых палочек: быстрые шарики на новогодний стол — вкусно к вину, шампанскому и просто с хлебом
Общество
Рафаэлло из крабовых палочек: быстрые шарики на новогодний стол — вкусно к вину, шампанскому и просто с хлебом
Беру пачку творога и горстку муки — пеку творожные бантики с сахаром и корицей: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Беру пачку творога и горстку муки — пеку творожные бантики с сахаром и корицей: простая и вкусная выпечка к чаю
Курица в сливочно-тимьянном соусе: такую вкусную грудку вы еще не готовили — полный отвал башки
Общество
Курица в сливочно-тимьянном соусе: такую вкусную грудку вы еще не готовили — полный отвал башки
Беру пачку творога и горстку муки — пеку творожные бантики с сахаром и корицей: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Беру пачку творога и горстку муки — пеку творожные бантики с сахаром и корицей: простая и вкусная выпечка к чаю
Салат цезарь с тофу: элементарный рецепт для веганов и в пост
Семья и жизнь
Салат цезарь с тофу: элементарный рецепт для веганов и в пост
рецепты
выпечка
торты
медовики
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Защита сада от грызунов: пошаговая установка приманок для сохранения урожая
Дочка гнила 12 дней: мать задушила младенца и бросила тело в диван
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовый общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца объявили «сыном Гитлера»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.