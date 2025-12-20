Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 07:00

Домашний зельц без форм и хлопот: хитрость с бутылкой и ярким соусом, который удивит даже опытных хозяек

Читайте нас в Дзен

Зельц я люблю за сытность и простоту, а этот способ еще и экономит место и нервы. Никаких форм и прессов — обычная пластиковая бутылка делает всю работу. Получается аккуратно, красиво и очень по-домашнему, а необычный соус добавляет праздничное настроение.

Для зельца беру свиную рульку — 1,2 кг и голень индейки — 500 г. Добавляю морковь — 2 шт., лук репчатый — 1 шт. с шелухой, перец душистый — 6–7 шт., лавровый лист — 2–3 шт., желатин — 20 г, сушеный чеснок — 0,5 ст. л., соль и воду — 2–2,5 л. Варю мясо с овощами 3–3,5 часа, бульон процеживаю, вмешиваю желатин и чеснок. Мясо разбираю, укладываю слоями в бутылку, заливаю бульоном и отправляю в холодильник на 8–12 часов.

Соус варю из облепихи — 300 г, апельсинового сока — 100 мл, сахара — 2 ст. л., корицы — 1 палочка, бадьяна — 2 звездочки и щепотки гвоздики. Процеживаю, увариваю и добавляю дольки одного апельсина. Зельц нарезаю кружочками и подаю с холодным соусом — просто и очень вкусно.

Ранее сообщалось, что, когда до Нового года остается все меньше времени, хочется выбрать салаты, которые не отнимут лишние силы, но все равно украсят стол. Этот вариант сохраняет любимый вкус сельди с овощами, но готовится куда быстрее, а выглядит даже наряднее традиционной шубы.

Проверено редакцией
Читайте также
Добавляю к мясу или салатам — этот маринованный лук обожают все! Мой секрет в свекле
Общество
Добавляю к мясу или салатам — этот маринованный лук обожают все! Мой секрет в свекле
Быстрый салат с копченым кальмаром: готово за 15 минут! И никакой варки
Семья и жизнь
Быстрый салат с копченым кальмаром: готово за 15 минут! И никакой варки
Готовлю французский «Фар Бретон» с черносливом — нежный тающий пудинг: проще торта, а вкус божественный
Общество
Готовлю французский «Фар Бретон» с черносливом — нежный тающий пудинг: проще торта, а вкус божественный
Белок и желток разделятся мгновенно — пять необычных способов, которые упрощают работу на кухне
Общество
Белок и желток разделятся мгновенно — пять необычных способов, которые упрощают работу на кухне
Астрологи предупреждают: эти три блюда на столе разгневают Огненную Лошадь в 2026 году
Общество
Астрологи предупреждают: эти три блюда на столе разгневают Огненную Лошадь в 2026 году
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Домашний зельц без форм и хлопот: хитрость с бутылкой и ярким соусом, который удивит даже опытных хозяек Зельц я люблю за сытность и простоту, а этот способ еще и экономит место и нервы. Никаких форм и прессов — обычная пластиковая бутылка делает всю работу. Получается аккуратно, красиво и очень по-домашнему, а необычный соус добавляет праздничное настроение.
свиная рулька (голяшка) — 1,2 кг;
голень индейки — 500 г;
морковь — 2 шт. (средние);
лук репчатый — 1 шт. (крупный, с шелухой);
перец душистый горошком — 6−7 шт.;
лавровый лист — 2−3 шт.;
желатин быстрорастворимый — 20 г (примерно 4 ч. л. без горки);
чеснок сушеный молотый — 0,5 ст. л.;
соль — по вкусу;
вода — около 2−2,5 л.
облепиха замороженная — 300 г;
сок апельсиновый — 100 мл;
апельсин свежий — 1 шт. (для долек);
сахар — 2 ст. л.;
корица в палочке — 1 шт.;
бадьян (звездчатый анис) — 2 звездочки;
гвоздика молотая — 0,25 ч. л. (щепотка).
>
Варю мясо с овощами 3–3,5 часа, бульон процеживаю, вмешиваю желатин и чеснок. Мясо разбираю, укладываю слоями в бутылку, заливаю бульоном и отправляю в холодильник на 8–12 часов.
Соус варю из облепихи — 300 г, апельсинового сока — 100 мл, сахара — 2 ст. л., корицы — 1 палочка, бадьяна — 2 звездочки и щепотки гвоздики.
Процеживаю, увариваю и добавляю дольки одного апельсина. Зельц нарезаю кружочками и подаю с холодным соусом — просто и очень вкусно.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Планы США по запуску ядерного реактора на Луне разнесли в пух и прах
Почти 30 БПЛА совершили налет на Россию посреди ночи
«Надежный воздушный щит»: в зоне СВО перехвачены снаряды HIMARS
Трамп назвал себя ценителем красоты, но с одной оговоркой
Как определить размер перчаток или варежек при покупке их в подарок
Названа сумма, в которую кредит Украине обойдется Европе
Стало известно, по какой сфере сильнее всего ударит война США с Венесуэлой
Быстрый салат с копченым кальмаром: готово за 15 минут! И никакой варки
Названа реальная стоимость квартиры Долиной
Морозы до −54, метели, сильный ветер: погода на неделю в РФ 22–28 декабря
«Они остановят правительство»: Трамп напугал американцев мрачным прогнозом
Гороскоп 20 декабря: не блещем талантами, сохраняем спокойствие
«Мяч на стороне Запада»: в словах Путина увидели сигнал Европе
Бойцы ВСУ стали мишенью для собственных беспилотников
Стало известно, где в России световой день достигнет 18 минут
В деле рэпера Гуфа о грабеже найден опасный нюанс
Меньше работать, больше зарабатывать: в РФ сократилось число трудоголиков
Юрист ответил, что грозит родителям за взрыв петарды ребенком в школе
Госдума объяснила процедуру взыскания части пенсии
Трамп озвучил, куда отправится перед новым раундом переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Семья и жизнь

Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.