Домашний зельц без форм и хлопот: хитрость с бутылкой и ярким соусом, который удивит даже опытных хозяек

Зельц я люблю за сытность и простоту, а этот способ еще и экономит место и нервы. Никаких форм и прессов — обычная пластиковая бутылка делает всю работу. Получается аккуратно, красиво и очень по-домашнему, а необычный соус добавляет праздничное настроение.

Для зельца беру свиную рульку — 1,2 кг и голень индейки — 500 г. Добавляю морковь — 2 шт., лук репчатый — 1 шт. с шелухой, перец душистый — 6–7 шт., лавровый лист — 2–3 шт., желатин — 20 г, сушеный чеснок — 0,5 ст. л., соль и воду — 2–2,5 л. Варю мясо с овощами 3–3,5 часа, бульон процеживаю, вмешиваю желатин и чеснок. Мясо разбираю, укладываю слоями в бутылку, заливаю бульоном и отправляю в холодильник на 8–12 часов.

Соус варю из облепихи — 300 г, апельсинового сока — 100 мл, сахара — 2 ст. л., корицы — 1 палочка, бадьяна — 2 звездочки и щепотки гвоздики. Процеживаю, увариваю и добавляю дольки одного апельсина. Зельц нарезаю кружочками и подаю с холодным соусом — просто и очень вкусно.

