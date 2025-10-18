Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 09:16

В Госдуме заявили об эпидемии вейпов в России

Депутат Леонов заявил об эпидемии вейпов среди российской молодежи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Проблема курения вейпов в России остается актуальной, поскольку чаще всего их употребляют молодые люди и даже несовершеннолетние, заявил председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с Lenta.ru. По словам депутата, последствия распространения вейпов могут быть крайне негативными для системы здравоохранения и других социально значимых отраслей.

Мы в Государственной Думе уже много лет обсуждаем вопрос по вейпам. Для Российской Федерации самая острая проблема — это курение вейпов. Причем она осложняется тем, что в основном вейпы используют молодежь и несовершеннолетние дети. Это фактически превращается в такую эпидемию вейпов в нашей стране, — поделился Леонов.

Леонов подчеркнул, что для решения проблемы предложено несколько подходов. Среди них — полный запрет на использование вейпов на территории страны, введение обязательного лицензирования для розничной торговли табаком и продуктами, содержащими никотин, а также определение списка веществ, которые не должны включаться в состав таких изделий. В качестве одного из примеров Леонов упомянул ароматизаторы, которые привлекают внимание молодежи.

Ранее замруководители фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев и Елена Драпеко предложили ввести уголовную ответственность за определенные действия с вейпами. Обращение направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Политики считают необходимым ужесточить контроль в связи с опасностью для здоровья граждан, особенно детей и молодежи.

