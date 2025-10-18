Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 09:23

Умер отказавшийся от американского паспорта обладатель Нобелевской премии

В КНР ушел из жизни обладатель Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин

Ян Чжэньнин Ян Чжэньнин Фото: Tsinghua University/Handout via Xinhua/Global Look Press

В возрасте 103 лет ушел из жизни обладатель Нобелевской премии по физике 1957-го Ян Чжэньнин, передает Центральное телевидение Китая. Ученый совместно с американским коллегой Робертом Миллсом разработал теорию калибровочного поля, достижение считается одним из важнейших в XX веке.

Физик проживал в Соединенных Штатах, однако вернулся в Китай в 1999 году. В 2015-м ученый отказался от американского паспорта.

Ранее аргентинский правозащитник Адольфо Перес Эскивель, ставший лауреатом Нобелевской премии мира в 1980 году, раскритиковал победителя текущего года Марию Корину Мачадо за слова о США. Он заявил, что лауреат 2025 года якобы поддерживает американское вторжение в Венесуэлу.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Мачадо ведьмой. Журналисты напомнили, что 12 октября текущего года лауреат Нобелевской премии мира сказала, что в 2026 году соответствующую награду должен получить президент США Дональд Трамп. По ее словам, за девять месяцев власти американский лидер разрешил много конфликтов.

