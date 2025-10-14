Лауреат Нобелевской премии мира осудил Мачадо за слова о США

Аргентинский правозащитник Адольфо Перес Эскивель, ставший лауреатом Нобелевской премии мира в 1980 году, раскритиковал победителя текущего года Марию Корину Мачадо за слова о США. В газете Pagina 12. он заявил, что лауреат 2025 года якобы поддерживает американское вторжение в Венесуэлу.

Ты как оппозиционер по отношению к правительству [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро демонстрируешь позиции и мнения, вызывающие опасения, ты обращаешься к худшему варианту, когда просишь, чтобы США вторглись в Венесуэлу, — обратился к Мачадо Эскивель.

Аргентинский правозащитник признался, что его удивило решение Нобелевского комитета. Он назвал текущее правительство Венесуэлы демократичным. При этом Эскивель подчеркнул, что у нового нобелевского лауреата есть возможность построить мир, а не провоцировать волну насилия.

Ранее генеральный секретарь испанской левой партии Podemos Ионе Беларрао раскритиковала решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира Мачадо. Она расценила этот шаг как сомнительный и политически мотивированный, который говорит о падении авторитета международных институтов.