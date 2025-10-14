Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 04:31

Мадуро назвал демонической ведьмой лауреата Нобелевской премии

Мадуро назвал ведьмой лауреата Нобелевской премии Мачадо

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Jeampier Arguinzones/dpa/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал ведьмой оппозиционного политика и лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо, передает журнал Newsweek. Уточняется, что награда была присуждена женщине всего несколько дней назад.

Мадуро резко раскритиковал Мачадо, назвав ее «демонической ведьмой» спустя несколько дней после того, как ей была присуждена Нобелевская премия мира 2025 года, — сказано в материале.

Журналисты напомнили, что 12 октября Мачадо сказала: в 2026 году Нобелевскую премию мира должен получить президент США Дональд Трамп. По ее словам, за девять месяцев власти американский лидер разрешил много конфликтов.

Ранее информированный источник сообщил, что президент США Дональд Трамп не рассчитывал на получение Нобелевской премии мира в этом году. Ближайшее окружение политика полагает, что вручение награды в следующем году представляется более вероятным событием.

Тем временем СМИ информировали, что за несколько часов до объявления результатов премии ставки на лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо резко выросли. Трое пользователей платформы сделали крупные ставки на общую сумму свыше $181 тыс. и смогли получить прибыль в $90 тыс. Двое из них поставили на проигрыш ее соперников.

