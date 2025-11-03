Администрация президента США Дональда Трампа должна начать военное давление на Венесуэлу, заявила лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо. Как пишет The Latin Times, военное вмешательство, по мнению Мачадо, представляет собой единственный эффективный способ отстранения от власти действующего лидера страны Николаса Мадуро.

Усиление давления и эскалации — единственный способ заставить Мадуро понять, что пора уходить, — сказала Мачадо.

Она также сообщила о наличии конкретного плана действий. Он должен быть реализован в течение первых 100 часов после возможной смены политического режима в Венесуэле. Сама Мачадо родилась в Каракасе, столице Венесуэлы.

Ранее председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Нобелевскую премию мира присуждают за продвижение западных интересов. Именно так он прокомментировал поддержку лауреатом премии Марией Кориной Мачадо возможного вторжения США в Венесуэлу.

Мачадо стала лауреатом премии мира 2025 года еще 10 октября. Организаторы отметили ее постоянную работу по защите демократических прав граждан Венесуэлы. Представитель Белого дома в комментарии относительно этого решения выразил мнение, что для Нобелевского комитета политические соображения имеют большее значение, чем сама идея мира.