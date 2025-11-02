Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 ноября 2025 в 19:36

Пушков оценил поддержку лауреатом Нобелевки вторжения США в Венесуэлу

Пушков: Нобелевскую премию мира дают за продвижение интересов Запада

Алексей Пушков

Нобелевскую премию мира дают за продвижение интересов Запада, заявил член Совфеда Алексей Пушков. Таким образом он в своем Telegram-канале оценил выказывание лауреата этой награды Марии Корины Мачадо о поддержке вторжения США в Венесуэлу.

Поддержка вторжения США в Венесуэлу со стороны последнего лауреата Нобелевской премии за мир — венесуэльской оппозиционерки Корины Мачадо, — еще одно весомое подтверждение того, что Нобелевскую премию дают не за вклад в дело мира, а за продвижение интересов Запада, и прежде всего за либеральную политическую ориентацию, — заявил Пушков.

Нобелевский комитет в Осло 10 октября объявил о присуждении премии мира за 2025 год лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Формулировка решения упоминает ее неустанную работу по защите демократических прав граждан Венесуэлы. Представитель Белого дома в комментарии относительно решения Нобелевского комитета выразил мнение, что для комитета политические аспекты имеют большее значение, чем сама идея мира.

Позже генеральный секретарь испанской левой партии Podemos Ионе Беларрао раскритиковала решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира Мачадо. Она расценила этот шаг как сомнительный и политически мотивированный, который говорит о падении авторитета международных институтов.

