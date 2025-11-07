Раскрыты условия ухода Мадуро в отставку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов рассмотреть вариант добровольной отставки, сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на участвующий в переговорах между представителями Вашингтона и Каракаса источник. По данным издания, лидер Венесуэлы готов уйти с поста, если США предоставят амнистию, отменят вознаграждение за его поимку и обеспечат ему и его ближайшему окружению «комфортное изгнание».

Если будет достаточно давления и если «на блюде будет достаточно сладостей», <…> в отношении Мадуро рассматриваются все возможные варианты, — говорится в сообщении.

The Atlantic связывает возможную отставку Мадуро с развертыванием американских сил у берегов Венесуэлы. Издание отмечает, что за последние недели Пентагон осуществил крупнейшее наращивание военной мощи в Карибском бассейне со времен Карибского кризиса 1962 года. В ходе 16 ударов США по предполагаемым судам венесуэльских наркоторговцев погибли как минимум 65 человек.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность нанесения ударов по военным объектам, аэропортам и портам Венесуэлы в рамках борьбы с наркотрафиком. Однако американский лидер Дональд Трамп позже заявил, что не планирует наносить удары по Венесуэле.