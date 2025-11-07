Очевидец рассказал о последних минутах рухнувшего в Дагестане вертолета Очевидец крушения вертолета в Дагестане сообщил, что борт задел пирс

Упавший на дом в районе дагестанского поселка Ачи-Су вертолет Ка-226 перед катастрофой задел пирс, сообщил РЕН ТВ очевидец событий Асадулла Алиев. По словам мужчины, судно сперва кружило над берегом.

Однако, по воспоминаниям очевидца, вертолет зацепил пирс задним крылом. Затем борт вновь набрал высоту и продолжил кружить. Алиев заявил, что во время крушения раздались сперва хлопок, а потом взрыв.

Ранее стало известно, что один из пострадавших при падении вертолета Ка-226 получил ожоги более 90% тела. Источник в экстренных службах рассказал, что все выжившие были доставлены в Центральную городскую больницу Избербаша. Один из пострадавших получил ожоги около 35% тела, еще один — около 20%.

До этого сообщалось, что пилоты пытались посадить вертолет на берегу Каспийского моря. По данным источника в экстренных службах, на этом месте находится пляж.

Тем временем генерал-майор Владимир Попов предположил, что возможной причиной крушения вертолета в Дагестане могла стать ошибка пилота. По его мнению, есть вероятность, что причиной авиакатастрофы стало желание летчика удивить туристов своими навыками.