Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 17:58

Очевидец рассказал о последних минутах рухнувшего в Дагестане вертолета

Очевидец крушения вертолета в Дагестане сообщил, что борт задел пирс

Фото: МЧС РФ по Республике Дагестан/РИА Новости

Упавший на дом в районе дагестанского поселка Ачи-Су вертолет Ка-226 перед катастрофой задел пирс, сообщил РЕН ТВ очевидец событий Асадулла Алиев. По словам мужчины, судно сперва кружило над берегом.

Однако, по воспоминаниям очевидца, вертолет зацепил пирс задним крылом. Затем борт вновь набрал высоту и продолжил кружить. Алиев заявил, что во время крушения раздались сперва хлопок, а потом взрыв.

Ранее стало известно, что один из пострадавших при падении вертолета Ка-226 получил ожоги более 90% тела. Источник в экстренных службах рассказал, что все выжившие были доставлены в Центральную городскую больницу Избербаша. Один из пострадавших получил ожоги около 35% тела, еще один — около 20%.

До этого сообщалось, что пилоты пытались посадить вертолет на берегу Каспийского моря. По данным источника в экстренных службах, на этом месте находится пляж.

Тем временем генерал-майор Владимир Попов предположил, что возможной причиной крушения вертолета в Дагестане могла стать ошибка пилота. По его мнению, есть вероятность, что причиной авиакатастрофы стало желание летчика удивить туристов своими навыками.

вертолеты
Дагестан
очевидцы
крушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Эйфории» отказалась извиняться за скандальную рекламу джинсов
Украина не попадет в Евросоюз из-за политики Зеленского
Грузовой состав переехал пенсионерок
Битва за Москву: на Красной площади открылся музей «Город живых историй»
Школьник лишился почти всей пищеварительной системы из-за врачей
На Западе раскрыли, куда сбежит Зеленский после провала на фронте
В Госдуме дали необычный совет родителям 30-летних дочерей
Названа причина ужесточения визового режима в Евросоюзе
Михалков назвал причину упадка европейского кинематографа
Российская авиакомпания отказалась летать в Тель-Авив
Украинец прошел медкомиссию и пытался убить себя в военкомате
Названа причина похищения и убийства в ОАЭ «друга Дурова»
Гаджизаде: место для подписания мира между Баку и Ереваном обсудят позже
Прокурор и дядя сожгли таксиста: как в Подмосковье раскрыли убийство
В WhatsApp появятся новые функции
Гузеева сообщила приятную новость о пополнении в семье
Гаджизаде высказался об отношениях Азербайджана и России
В Липецке на месте прорыва трубы поселились необычные «гости»
Михалков обещал победителю аналога «Оскара» якутские бриллианты на $1 млн
Названы версии авиакатастрофы в Дагестане, которые рассматривает следствие
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.