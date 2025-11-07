Сотрудники МЧС РФ работают на месте падения вертолета Ка-226 в населенном пункте Ачи-Су в Республике Дагестан. Стоп-кадр с видео

Стало известно, где пилоты хотели посадить потерпевший крушение вертолет Пилоты рухнувшего в Дагестане вертолета Ка-226 пытались посадить его на пляже

Пилоты упавшего в Дагестане вертолета Ка-226, по предварительной информации, пытались посадить его на берегу Каспийского моря, заявил в беседе с ТАСС источник в оперативных службах республики. По его словам, в этом месте располагался пляж.

После возникшего во время полета ЧП пилоты пытались совершить экстренную посадку на берегу Каспийского моря. В этом месте находится пляж, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в районе поселка Ачи-Су. Вертолет летел из Кизляра в Избербаш. Всего на борту было семь человек — четверо погибли, трое пострадали. Южная транспортная прокуратура организовала проверку, на место ЧП выехал махачкалинский транспортный прокурор.

Очевидцы рассказали, что вертолет задымился в воздухе. По правилам экипаж должен был немедленно начать тушить пожар и уйти на посадку на ближайший аэродром в Махачкалу. В итоге при падении воздушное судно разрушило частный дом. Людей внутри не было, поскольку дом не эксплуатировался.