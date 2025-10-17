Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 14:00

Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете, я всегда считала, что мясо по-французски — это слишком сложно и долго. Пока не открыла для себя запеканку, которая покорила мое сердце. Это блюдо поражает своей гениальной простотой и нежнейшим вкусом. Сочный куриный фарш с овощами внизу и воздушное картофельное пюре сверху, запеченное до золотистой корочки — что может быть лучше для семейного ужина? Готовится в разы проще того же мяса по-французски, а результат получается таким же праздничным и невероятно вкусным.

Приготовление

Для этой запеканки вам понадобится: 500 г куриного фарша из грудки или более жирных частей курицы, 1 луковица, 1 морковь, 6 картофелин, 100 г горошка, 50 мл бульона, 100 г сыра, 50 мл сливок, соль, перец. Картофель отварите и приготовьте пюре со сливками. Лук и морковь обжарьте, добавьте фарш и готовьте 10 минут. Влейте бульон, добавьте горошек, тушите 5 минут. В форму выложите мясную основу, сверху распределите пюре. Посыпьте сыром и запекайте 25 минут при 200°C до румяной корочки. Дайте настояться 10-15 минут перед подачей.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Мария Левицкая
М. Левицкая
