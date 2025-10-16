Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 19:48

Взбиваю кефир с фаршем — и готовлю ленивые беляши без лепки и раскатки теста: чудо-рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Благодаря этому чудо-рецепту пирожки можно сделать без лепки и раскатки теста. Взбиваю кефир с фаршем — и готовлю ленивые беляши!

Вкус получается нежным и насыщенным: сочная мясная начинка в сочетании с пышным тестом на кефире создает идеальную гармонию, а хрустящая корочка придает блюду традиционный для беляшей вид.

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 200 мл кефира, 180 г муки, 1 яйцо, 1 луковица, соль и перец по вкусу. В глубокой миске смешайте фарш с мелко нарезанным луком, добавьте кефир, яйцо и постепенно вводите муку, постоянно помешивая. Должно получиться тесто консистенции густой сметаны. Дайте массе постоять 10–15 минут для соединения вкусов. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте тесто столовой ложкой и обжаривайте с обеих сторон на среднем огне под крышкой до золотистой корочки.

Эти ленивые беляши экономят ваше время без потери вкусовых качеств!

Ранее стало известно, как приготовить насыпной пирог с капустой: не нужно ничего раскатывать или замешивать.

Взбиваю кефир с фаршем — и готовлю ленивые беляши без лепки и раскатки теста: чудо-рецепт Благодаря этому чудо-рецепту пирожки можно сделать без лепки и раскатки теста. Взбиваю кефир с фаршем — и готовлю ленивые беляши! Вкус получается нежным и насыщенным: сочная мясная начинка в сочетании с пышным тестом на кефире создает идеальную гармонию, а хрустящая корочка придает блюду традиционный для беляшей вид.
500 г мясного фарша
200 мл кефира
180 г муки
1 яйцо
1 луковица
соль, перец
>
В глубокой миске смешайте фарш с мелко нарезанным луком, добавьте кефир, яйцо и постепенно вводите муку, постоянно помешивая.
Должно получиться тесто консистенции густой сметаны. Дайте массе постоять 10–15 минут для соединения вкусов.
Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте тесто столовой ложкой и обжаривайте с обеих сторон на среднем огне под крышкой до золотистой корочки.
