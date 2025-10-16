Взбиваю кефир с фаршем — и готовлю ленивые беляши без лепки и раскатки теста: чудо-рецепт

Благодаря этому чудо-рецепту пирожки можно сделать без лепки и раскатки теста. Взбиваю кефир с фаршем — и готовлю ленивые беляши!

Вкус получается нежным и насыщенным: сочная мясная начинка в сочетании с пышным тестом на кефире создает идеальную гармонию, а хрустящая корочка придает блюду традиционный для беляшей вид.

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 200 мл кефира, 180 г муки, 1 яйцо, 1 луковица, соль и перец по вкусу. В глубокой миске смешайте фарш с мелко нарезанным луком, добавьте кефир, яйцо и постепенно вводите муку, постоянно помешивая. Должно получиться тесто консистенции густой сметаны. Дайте массе постоять 10–15 минут для соединения вкусов. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте тесто столовой ложкой и обжаривайте с обеих сторон на среднем огне под крышкой до золотистой корочки.

Эти ленивые беляши экономят ваше время без потери вкусовых качеств!

