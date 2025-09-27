Ленивые беляши-оладьи: быстрая выпечка — только смешать и обжарить. Нежные оладьи с фаршем готовятся в разы быстрее традиционных беляшей, но получаются такими же сочными и ароматными. Идеальный вариант для сытного завтрака или ужина без хлопот.
Ингредиенты для теста
- Кефир — 300 мл
- Мука пшеничная — 250 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Укроп — 1/2 пучка
Для начинки
- Фарш мясной — 300 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Масло растительное — 50 мл
- Лук зеленый — 3-4 перья
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- Лук измельчите, обжарьте до золотистости, смешайте с фаршем, солью и перцем. Для теста взбейте кефир с яйцом, сахаром и солью. Добавьте муку с разрыхлителем и рубленую зелень. Соедините тесто с мясной начинкой, аккуратно перемешайте.
- Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте ложкой массу, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне под крышкой по 4-5 минут с каждой стороны. Подавайте со сметаной.
Совет: для сочности добавьте в фарш 2 ст.л. ледяной воды.
