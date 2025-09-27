Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 11:00

Ленивые беляши-оладьи: быстрая выпечка — только смешать и обжарить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые беляши-оладьи: быстрая выпечка — только смешать и обжарить. Нежные оладьи с фаршем готовятся в разы быстрее традиционных беляшей, но получаются такими же сочными и ароматными. Идеальный вариант для сытного завтрака или ужина без хлопот.

Ингредиенты для теста

  • Кефир — 300 мл
  • Мука пшеничная — 250 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Укроп — 1/2 пучка

Для начинки

  • Фарш мясной — 300 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Масло растительное — 50 мл
  • Лук зеленый — 3-4 перья
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Лук измельчите, обжарьте до золотистости, смешайте с фаршем, солью и перцем. Для теста взбейте кефир с яйцом, сахаром и солью. Добавьте муку с разрыхлителем и рубленую зелень. Соедините тесто с мясной начинкой, аккуратно перемешайте.
  2. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте ложкой массу, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне под крышкой по 4-5 минут с каждой стороны. Подавайте со сметаной.

Совет: для сочности добавьте в фарш 2 ст.л. ледяной воды.

Ранее мы готовили ленивые пирожки с яйцами, рисом и луком! Вкусная еда без ущерба для талии.

Читайте также
Вкуснее и быстрее беляшей и чебуреков! Ленивые биточки с фаршем и луком
Общество
Вкуснее и быстрее беляшей и чебуреков! Ленивые биточки с фаршем и луком
Тесто, курочка и лук — все в одной миске! Супербыстрые беляши
Общество
Тесто, курочка и лук — все в одной миске! Супербыстрые беляши
Такие оладьи уплетает вся семья — банановая нежность с миндальной ноткой для идеального завтрака
Общество
Такие оладьи уплетает вся семья — банановая нежность с миндальной ноткой для идеального завтрака
Оладьи из фарша и кукурузы: когда нужно накормить семью вкусно и быстро
Общество
Оладьи из фарша и кукурузы: когда нужно накормить семью вкусно и быстро
Натерла кабачок и сыр — и через 20 минут готово: обалденные оладьи покорят семью
Общество
Натерла кабачок и сыр — и через 20 минут готово: обалденные оладьи покорят семью
беляши
оладьи
панкейки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.