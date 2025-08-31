День знаний — 2025
Ленивые пирожки с яйцами, рисом и луком! Вкусная еда без ущерба для талии

Ленивые пирожки с яйцами, рисом и луком! Вкусная еда без ущерба для талии! Эти нежные пирожки с луком и яйцом — идеальное решение для полезного перекуса или легкого ужина. Они сочетают в себе насыщенный белком фарш и хрустящую золотистую корочку, оставаясь при этом невероятно легкими. Отличный способ вкусно позаботиться о фигуре без ущерба для удовольствия.

Ингредиенты

  • Яйца — 4 шт.
  • Лук зеленый — 20 г
  • Сыр твердый — 70 г
  • Мука рисовая — 35 г
  • Масло подсолнечное — 1 грамм (для смазывания)
  • Соль — по вкусу
  • Рис отварной — 100 г

Приготовление

  1. Три яйца отваривают вкрутую, очищают и натирают на крупной терке. Зеленый лук мелко нарезают, а сыр натирают на мелкой терке. В глубокой миске соединяют тертые яйца, лук, сыр, добавленный отварной рис, рисовую муку и оставшееся сырое яйцо, все тщательно перемешивают и солят по вкусу.
  2. Из полученной плотной массы формируют аккуратные пирожки руками. Сковороду с антипригарным покрытием слегка смазывают маслом и хорошо разогревают. Пирожки обжаривают на среднем огне с обеих сторон до появления аппетитной золотистой корочки. Подают горячими или холодными как самостоятельное блюдо.

Ранее мы готовили салат из печеных баклажанов и перцев с беконом! Эту закуску оценят все.

пирожки
рис
яйца
лук
простой рецепт
