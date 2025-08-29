День знаний — 2025
29 августа 2025 в 12:00

Салат из печеных баклажанов и перцев с беконом! Эту закуску оценят все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из печеных баклажанов и перцев с беконом! Эту закуску оценят все. Этот салат станет главным открытием вашего лета! Нежная текстура запечённых овощей, хрустящий бекон и пикантная заправка создают идеальную гармонию вкусов.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Болгарский перец — 3 шт. (разных цветов)
  • Бекон — 100 г
  • Красный лук — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Оливковое масло — 3 ст.л.
  • Бальзамический уксус — 1 ст.л.
  • Свежая зелень (петрушка/кинза) — пучок
  • Соль, перец, паприка — по вкусу

Приготовление

  1. Баклажаны и перцы запекайте целиком в духовке при 220°C 25–30 минут до мягкости и румяной кожицы. Горячие овощи переложите в пакет на 10 минут — кожица легко сойдёт. Очищенные овощи нарежьте крупными кусочками.
  2. Бекон нарежьте полосками и обжарьте до хрустящей корочки. На сухой сковороде обжарьте тонкие полукольца красного лука до мягкости. Добавьте измельчённый чеснок и готовьте ещё минуту.
  3. Соедините овощи с беконом и луком. Заправьте оливковым маслом, бальзамиком, солью и перцем. Аккуратно перемешайте, посыпьте свежей зеленью и дайте настояться 15 минут.

Ранее мы готовили настоящий салат цезарь с настоящим соусом! Не захотите ресторанный.

перцы
баклажаны
бекон
простой рецепт
салат
Ольга Шмырева
О. Шмырева
