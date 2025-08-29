Салат из печеных баклажанов и перцев с беконом! Эту закуску оценят все

Салат из печеных баклажанов и перцев с беконом! Эту закуску оценят все. Этот салат станет главным открытием вашего лета! Нежная текстура запечённых овощей, хрустящий бекон и пикантная заправка создают идеальную гармонию вкусов.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт.

Болгарский перец — 3 шт. (разных цветов)

Бекон — 100 г

Красный лук — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Оливковое масло — 3 ст.л.

Бальзамический уксус — 1 ст.л.

Свежая зелень (петрушка/кинза) — пучок

Соль, перец, паприка — по вкусу

Приготовление

Баклажаны и перцы запекайте целиком в духовке при 220°C 25–30 минут до мягкости и румяной кожицы. Горячие овощи переложите в пакет на 10 минут — кожица легко сойдёт. Очищенные овощи нарежьте крупными кусочками. Бекон нарежьте полосками и обжарьте до хрустящей корочки. На сухой сковороде обжарьте тонкие полукольца красного лука до мягкости. Добавьте измельчённый чеснок и готовьте ещё минуту. Соедините овощи с беконом и луком. Заправьте оливковым маслом, бальзамиком, солью и перцем. Аккуратно перемешайте, посыпьте свежей зеленью и дайте настояться 15 минут.

