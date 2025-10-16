Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 11:15

Беру готовое тесто, творог, сахар — и готовлю вкуснейшие пирожки: всего 3 ингредиента

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Беру готовое тесто, творог, сахар — и готовлю вкуснейшие пирожки. Всего 3 ингредиента, а результат по-настоящему впечатляет. Попробуйте, и эти булочки станут вашим любимым десертом к чаю.

Вкус этих пирожков поражает своей нежностью: хрустящее, воздушное слоеное тесто с маслянистыми, тающими во рту слоями идеально сочетается со сладкой творожной начинкой, которая сохраняет легкую кислинку и кремовую текстуру.

Вам понадобится: 500 г слоеного теста, 300 г творога и 3–4 столовые ложки сахара по вкусу. Разморозьте тесто согласно инструкции на упаковке и раскатайте в пласт. Творог смешайте с сахаром до однородной массы — это будет ваша начинка. Разрежьте пласт теста на квадраты или кружки, в центр каждого положите творожную начинку, края защипните. Выпекайте на противне с пекарской бумагой в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Это идеальное решение для быстрого завтрака, перекуса или внезапного визита гостей, когда нужно приготовить что-то вкусное и впечатляющее за минимальное время.

Ранее стало известно, как приготовить рогалики с яблоком — воздушные и не приторные: классический рецепт.

рецепты
пирожки
творог
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
