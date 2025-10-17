Быстрый рецепт: готовим ленивые беляши на кефире — никакой возни и обалденно вкусно! Сочная мясная начинка в нежном кефирном тесте создает тот самый аутентичный вкус, но без лишних хлопот. Идеальное решение, когда хочется домашней выпечки, а времени на лепку традиционных беляшей совсем нет.

Ингредиенты

Фарш мясной — 700 г

Кефир — 500 мл

Мука — 500 г

Масло растительное для жарки

Сода — 0,5 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 0,5 ч. л.

Лук репчатый — 1 шт.

Перец черный — по вкусу

Приготовление

В теплый кефир добавьте соду, соль и сахар, оставьте на 10 минут. Постепенно введите муку, замесите тесто консистенции густой сметаны. Соедините фарш с мелко нарезанным луком, посолите и поперчите. Аккуратно смешайте мясную начинку с тестом. Столовой ложкой выкладывайте массу на хорошо разогретую сковороду с маслом. Обжаривайте с одной стороны до золотистой корочки, переверните, накройте крышкой и готовьте еще 5–7 минут. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

