Быстрый рецепт: готовим ленивые беляши на кефире — никакой возни и обалденно вкусно! Сочная мясная начинка в нежном кефирном тесте создает тот самый аутентичный вкус, но без лишних хлопот. Идеальное решение, когда хочется домашней выпечки, а времени на лепку традиционных беляшей совсем нет.
Ингредиенты
- Фарш мясной — 700 г
- Кефир — 500 мл
- Мука — 500 г
- Масло растительное для жарки
- Сода — 0,5 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 0,5 ч. л.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- В теплый кефир добавьте соду, соль и сахар, оставьте на 10 минут. Постепенно введите муку, замесите тесто консистенции густой сметаны. Соедините фарш с мелко нарезанным луком, посолите и поперчите. Аккуратно смешайте мясную начинку с тестом. Столовой ложкой выкладывайте массу на хорошо разогретую сковороду с маслом.
- Обжаривайте с одной стороны до золотистой корочки, переверните, накройте крышкой и готовьте еще 5–7 минут. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.
