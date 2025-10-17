Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 09:45

Быстрый рецепт: готовим ленивые беляши на кефире — никакой возни и обалденно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрый рецепт: готовим ленивые беляши на кефире — никакой возни и обалденно вкусно! Сочная мясная начинка в нежном кефирном тесте создает тот самый аутентичный вкус, но без лишних хлопот. Идеальное решение, когда хочется домашней выпечки, а времени на лепку традиционных беляшей совсем нет.

Ингредиенты

  • Фарш мясной — 700 г
  • Кефир — 500 мл
  • Мука — 500 г
  • Масло растительное для жарки
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 0,5 ч. л.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. В теплый кефир добавьте соду, соль и сахар, оставьте на 10 минут. Постепенно введите муку, замесите тесто консистенции густой сметаны. Соедините фарш с мелко нарезанным луком, посолите и поперчите. Аккуратно смешайте мясную начинку с тестом. Столовой ложкой выкладывайте массу на хорошо разогретую сковороду с маслом.
  2. Обжаривайте с одной стороны до золотистой корочки, переверните, накройте крышкой и готовьте еще 5–7 минут. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

Ранее мы готовили яичный блин с крабовыми палочками и сыром. Самый простой завтрак из трех ингредиентов.

