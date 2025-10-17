Два поезда столкнулись под Нижним Новгородом СК РФ: грузовой и хозяйственный поезда столкнулись в Нижегородской области

На Горьковской железной дороге произошло столкновение двух составов. Инцидент случился вечером 17 октября на станции Сергач в Нижегородской области, участниками происшествия стали грузовой и хозяйственный поезда, сообщает Центральное следственное управление СК на транспорте.

В результате происшествия произошел сход нескольких вагонов грузового поезда без груза. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Согласно данным следственных органов, в результате столкновения несколько вагонов грузового состава, не загруженных грузом, сошли с рельсов. Приволжская транспортная прокуратура уточнила, что столкнулись укладочный кран и грузовой поезд, в результате чего с рельсов сошли четыре полувагона. В настоящее время на месте происшествия организованы восстановительные работы.

По факту инцидента Центральное следственное управление СК на транспорте организовало доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения, повлекшем крупный ущерб. Нижегородская транспортная прокуратура также проводит собственную проверку соблюдения законодательства о безопасности движения.

Ранее сообщалось, что в Крыму пассажирские поезда задерживаются из-за происшествия на станции Остряково. Транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров и обещают принять меры в случае их нарушения.