Пять пассажирских поездов задерживаются на Крымском направлении

В Крыму пассажирские поезда задерживаются из-за происшествия на станции Остряково, сообщается в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры. Транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров и обещают принять меры в случае их нарушения.

Сегодня, 17 октября 2025 года, из-за происшествия на станции Остряково в Республике Крым задерживаются пассажирские поезда. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования, — говорится в сообщении.

По данным компании «Гранд сервис экспресс», всего задерживаются пять пассажирских поездов, следующих на Крымский полуостров из Адлера, Санкт-Петербурга, Москвы и Перми.

Ранее стало известно, что утром 16 октября на Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Движение было приостановлено на участке от станции «Академическая» до станции «Девяткино». В метрополитене пояснили, что причиной остановки движения стал неисправный состав. Незадолго до этого пассажирам сообщали об увеличенных интервалах между поездами на данном участке.