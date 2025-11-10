«Есть лучший путь»: на Западе предложили, как можно предотвратить конфликты Эпископос: связь ЕС с Россией по ситуации на Украине предотвратит новые кризисы

Европейский союз должен изменить подход к урегулированию украинского конфликта и начать сотрудничество с Россией, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X. Такой подход, по его мнению, может не только прекратить текущие боевые действия, но и предотвратить новые противостояния.

Аналитик подчеркнул, что текущая программа военной поддержки Украины является беспрецедентной по своим масштабам. Однако он уверен, что существует более эффективный путь.

Есть лучший путь: сотрудничество с Россией и Украиной для разработки рамочного мирного соглашения, которое сможет не только положить конец этой войне, но и предотвратить начало новой, — указал аналитик.

Эта позиция согласуется с неоднократными заявлениями Москвы о том, что поставки вооружений Киеву лишь усугубляют конфликт. Российская сторона последовательно выступает за достижение долгосрочного политического урегулирования, исключающего временные перемирия. В официальных заявлениях подчеркивается, что Россия не планирует нападений на другие государства, а ее цель — комплексное решение, обеспечивающее устойчивый мир и стабильность в регионе.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что европейским странам необходимо заключить договоренность с Россией о создании новой архитектуры безопасности для предотвращения значительных финансовых потерь, связанных с замороженными российскими активами. Академик предложил политическим руководителям европейских государств также начать прямые переговоры с Москвой для выработки взаимоприемлемой модели безопасности.