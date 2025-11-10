Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 02:02

«Трещины в солидарности»: Польша тревожит Украину «неудобной» политикой

Bloomberg: польские власти потеряли желание продолжать помогать Украине

Жешув, Польша Жешув, Польша Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Солидарность Польши с Украиной демонстрирует все более заметные трещины, становясь ключевым фактором во внутренней политической борьбе, сообщает агентство Bloomberg. Первоначальный энтузиазм в помощи соседнему государству постепенно иссякает — тенденция наблюдается на фоне обострения исторических противоречий и роста бытовой напряженности.

Аналитики издания констатируют, что оппозиция поддержке Украины вышла на первый план в политических дискуссиях. Волна помощи, возникшая после 2022 года, уже исчерпала себя, повторяя схему с охлаждением отношений после событий 2014 года.

Трещины в этой солидарности теперь становятся все более очевидными, а оппозиция поддержке Украины занимает центральное место в борьбе за власть на вершине польской политики, — указал польский политолог Петер Бурас.

Ситуацию усугубляют нерешенные исторические вопросы, в частности проблема Волынской резни, которую регулярно поднимают польские политики. Одновременно с этим фиксируется резкий рост бытовой ксенофобии. По данным Gazeta Wyborcza, участились нападения на украинцев в Польше. Напряженная атмосфера формируется на фоне проживания в стране от 1,5 до 2 млн украинских граждан, что создает сложный социальный фон для дальнейшего развития польско-украинских отношений.

Ранее сообщалось, что этой зимой Европа может столкнуться с новой масштабной волной беженцев с Украины. Предотвратить этот исход можно лишь одним способом — повлиять на украинского президента Владимира Зеленского.

