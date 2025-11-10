Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 02:29

Во время интервью Зеленскому был дан «знак свыше»

Интервью Зеленского Guardian в Мариинском дворце прервал внезапно погасший свет

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского зарубежному изданию The Guardian в Мариинском дворце произошло отключение электроэнергии. Инцидент был зафиксирован на видео украинскими СМИ, которое демонстрирует, как разговор с журналистом прервал неожиданно погасший свет.

На записи видно, как в зале, где проходит интервью, гаснет свет и Зеленский, и журналист начинают недоуменно оглядываться по сторонам, — описали ситуацию местные издания.

Этот случай наглядно иллюстрирует масштабы энергетического кризиса на Украине. Инцидент произошел на фоне затяжных перебоев с электричеством, которые длятся уже более двух суток во многих города страны, включая Киев. Власти вынуждены вводить как аварийные, так и плановые почасовые отключения.

Ранее украинская госкомпания «Центрэнерго» заявила, что все государственные тепловые электростанции Украины полностью прекратили работу из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Предприятие констатировало остановку генерации, отметив потерю результатов предыдущих восстановительных работ.

Кроме того, стало известно о прекращении электроснабжения в более чем 500 населенных пунктах государства. Без электричества остались жители Винницкой и Днепропетровской областей.

Владимир Зеленский
электричество
интервью
проблемы
