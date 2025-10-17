Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 22:46

Венгрию возмутило решение Польши по подозреваемому в терроризме украинцу

Сийярто возмутил отказ Польши выдать ФРГ подозреваемого в подрыве «СП» украинца

Фото: Jiri Hubatka/Global Look Press

Польские власти приняли решение не экстрадировать в Германию украинского гражданина, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», что возмутило министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Он на своей странице в социальной сети Х назвал сложившуюся ситуацию скандальной и обвинил Варшаву в поощрении терроризма.

Поводом для столь жесткой реакции стало решение Окружного суда Варшавы. Он отказал ФРГ в выдаче подозреваемого Владимира Журавлева и освободил его из-под стражи.

Это скандально: по мнению Польши, если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать. Тем самым они дали предварительное разрешение на теракты в Европе. Польша не только освободила, но и чествует террориста — вот до чего дошло европейское верховенство права, — написал глава МИД.

Комментарий стал ответом на слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который выразил мнение, что экстрадиция не соответствует национальным интересам страны. Он подчеркнул, что окончательное слово остается за судом.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий считает, что следствие в Евросоюзе по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» похоже на фарс. В годовщину диверсии политик отметил, что с подрыва прошло уже три года, а виновных так и не нашли. Депутат напомнил, что «варварский межгосударственный теракт» нанес как экономический, так и экологический ущерб.

