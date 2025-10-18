Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 00:12

«Он не хочет связываться»: Трамп завершил речь нецензурной фразой о Мадуро

Трамп завершил пресс-конференцию с Зеленским нецензурными словами в адрес Мадуро

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Пресс-конференция президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским завершилась резким высказыванием американского лидера в адрес главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналиста о попытках Каракаса наладить отношения с Вашингтоном.

Журналист отметил, что Мадуро предложил США «все, что есть в его стране». Он даже записал обращение на английском языке с предложением сотрудничества.

Он предложил все. Ты прав. Знаете почему? Потому что он не хочет связываться с США. Спасибо вам всем («He doesn't want to fuck around with the United States»), — ответил Трамп.

После этих слов американский президент сразу завершил общение с прессой. Данный инцидент происходит на фоне длительной конфронтации между странами. Трамп неоднократно называл венесуэльские картели «наркотеррористами», представляющими угрозу национальной безопасности США.

Ранее сообщалось, что американские военные задержали двух человек, выживших после удара по судну у побережья Венесуэлы. По данным агентства Reuters, лодка предположительно использовалась для транспортировки наркотиков. Инцидент произошел 16 октября в рамках объявленной администрацией Трампа кампании по борьбе с наркотерроризмом.

Дональд Трамп
Николас Мадуро
комментарии
цензура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолеты внезапно «пропали» над одним из российских городов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 октября 2025 года
«Он не хочет связываться»: Трамп завершил речь нецензурной фразой о Мадуро
В Белом доме рассказали, чем кормили Зеленского на рабочем обеде
Поездка к бандеровцам, обвинения в педофилии: куда пропал Жан-Клод Ван Дамм
Определен лучший гонщик в первой практике Гран-при США «Формулы-1»
Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме: итоги и заявления
Трамп сделал неожиданный комплимент Зеленскому
Стало известно о несдержанном поведении Трампа в Анкоридже
Военные США удерживают двоих человек после удара по лодке у Венесуэлы
«Это безопасная страна»: Трамп объяснил выбор места для встречи с Путиным
Два поезда столкнулись под Нижним Новгородом
Глава Пентагона надел галстук провокационных цветов
Венгрию возмутило решение Польши по подозреваемому в терроризме украинцу
«Я бы хотел»: Трамп озвучил возможные сроки завершения конфликта на Украине
Встреча Трампа и Зеленского началась с опозданием
Звезда фильма «Кавказская пленница» Варлей госпитализирована
«Эскалация»: Трамп высказался об ударах вглубь территории России
После взрыва на заводе в Стерлитамаке завели уголовное дело
Губернатор-миллионер рассказал о невероятной удаче в казино
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.