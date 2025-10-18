«Он не хочет связываться»: Трамп завершил речь нецензурной фразой о Мадуро Трамп завершил пресс-конференцию с Зеленским нецензурными словами в адрес Мадуро

Пресс-конференция президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским завершилась резким высказыванием американского лидера в адрес главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналиста о попытках Каракаса наладить отношения с Вашингтоном.

Журналист отметил, что Мадуро предложил США «все, что есть в его стране». Он даже записал обращение на английском языке с предложением сотрудничества.

Он предложил все. Ты прав. Знаете почему? Потому что он не хочет связываться с США. Спасибо вам всем («He doesn't want to fuck around with the United States»), — ответил Трамп.

После этих слов американский президент сразу завершил общение с прессой. Данный инцидент происходит на фоне длительной конфронтации между странами. Трамп неоднократно называл венесуэльские картели «наркотеррористами», представляющими угрозу национальной безопасности США.

Ранее сообщалось, что американские военные задержали двух человек, выживших после удара по судну у побережья Венесуэлы. По данным агентства Reuters, лодка предположительно использовалась для транспортировки наркотиков. Инцидент произошел 16 октября в рамках объявленной администрацией Трампа кампании по борьбе с наркотерроризмом.