День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 04:47

Мадуро не покинул Венесуэлу и получил ограничения от Трампа

Reuters: Трамп давал Мадуро и его семье время до 28 ноября для выезда из страны

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Roberts
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп ввел ограничения на авиасообщение над Венесуэлой, передает агентство Reuters. Это решение стало ответом на отказ лидера Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть страну до 29 ноября, отметили в источнике.

Срок действия этого безопасного выхода истек в пятницу, что побудило Трампа объявить в субботу о закрытии воздушного пространства Венесуэлы, — сказано в публикации.

В качестве условий для своего отъезда Мадуро запрашивал полную амнистию для себя и своей семьи, отметили в источнике. Также он требовал снятия международных санкций с более ста венесуэльских чиновников.

Ранее Мадуро во время предыдущих неофициальных переговоров между США и Венесуэлой заявил американским представителям, что готов уйти в отставку. По его словам, это случится не раньше чем через 18 месяцев.

До этого источники утверждали, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты проведения операции по задержанию или физическому устранению Мадуро. Вашингтон также изучает возможность отправки военного контингента в латиноамериканскую страну для установления контроля над стратегически важной инфраструктурой и нефтяными месторождениями.

Дональд Трамп
Николас Мадуро
Венесуэла
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Флаг России над Красноармейском и потери ВСУ: успехи ВС РФ к утру 2 декабря
«Усыпан трупами»: Солодчук сообщил о сотнях погибших ВСУ у Красноармейска
Диетолог назвала одну из главных опасностей высокобелковой диеты
Некоторые россияне получат две пенсии в декабре
Юрист объяснил, почему подаренную квартиру могут забрать через три года
10 легендарных французских десертов, которые легко приготовить дома
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 декабря
Украина начала реструктуризацию долгов на $2,6 млрд
Судан предложил России создать военную базу в Красном море
Врач объяснила, как экстремальные диеты влияют на сердце
Гороскоп 2 декабря: кому лучше помолчать и кто получит признание начальства
Уиткофф вылетел в Россию на встречу с Путиным
«Катастрофические»: названы опасные осложнения сахарного диабета
Небо над Махачкалой осталось без самолетов
Реаниматолог рассказала, с чем можно спутать сердечный приступ
Как и чем убрать лед с лобового стекла за 5 минут, чтобы оно не треснуло
Судно село на мель у побережья Сахалина из-за аварии
Мадуро не покинул Венесуэлу и получил ограничения от Трампа
Фаза Луны сегодня, 2 декабря: собираем команду, не ведемся на манипуляции
«Каждый сотый»: названо количество зараженных ВИЧ россиян
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.