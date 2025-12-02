Мадуро не покинул Венесуэлу и получил ограничения от Трампа

Президент США Дональд Трамп ввел ограничения на авиасообщение над Венесуэлой, передает агентство Reuters. Это решение стало ответом на отказ лидера Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть страну до 29 ноября, отметили в источнике.

Срок действия этого безопасного выхода истек в пятницу, что побудило Трампа объявить в субботу о закрытии воздушного пространства Венесуэлы, — сказано в публикации.

В качестве условий для своего отъезда Мадуро запрашивал полную амнистию для себя и своей семьи, отметили в источнике. Также он требовал снятия международных санкций с более ста венесуэльских чиновников.

Ранее Мадуро во время предыдущих неофициальных переговоров между США и Венесуэлой заявил американским представителям, что готов уйти в отставку. По его словам, это случится не раньше чем через 18 месяцев.

До этого источники утверждали, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты проведения операции по задержанию или физическому устранению Мадуро. Вашингтон также изучает возможность отправки военного контингента в латиноамериканскую страну для установления контроля над стратегически важной инфраструктурой и нефтяными месторождениями.