17 октября 2025 в 22:57

Глава Пентагона надел галстук провокационных цветов

Fox News: глава Пентагона Хегсет надел галстук с «российским триколором»

Министр обороны США Пит Хегсет Министр обороны США Пит Хегсет Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Глава Пентагона Пит Хегсет надел на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме бело-сине-красный галстук, напоминающий российский триколор, следует из трансляции телеканала Fox News. При этом подобное сочетание цветов используется во флагах многих стран мира.

Эти три цвета также можно увидеть на американском национальном символе. Тем не менее галстук Хегсета вызвал в интернете оживленную дискуссию.

Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским обратил внимание, что в урегулировании кризиса Украины и России есть огромный успех. По мнению главы Белого дома, в целом все идет «довольно неплохо».

Американский лидер также высказал предположение о возможных сроках урегулирования конфликта на Украине. По его словам, оно может быть достигнуто в ближайшее время и до его переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином. Трамп связал эти ожидания с предстоящей дипломатической встречей на высоком уровне. Во время беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне он ответил на вопрос журналистов, будет ли обсуждать тему Киева с председателем КНР.

триколор
Пит Хегсет
Владимир Зеленский
США
