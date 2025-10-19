Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 15:32

Гигантский флаг-триколор появился на Поклонной горе в Москве

Участники «Волонтерской роты» развернули огромный триколор на Поклонной горе

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Участники VII съезда Совета федеральных координаторов «Волонтерской роты» развернули огромный флаг-триколор на Поклонной горе в Москве, передает ТАСС. Также активисты возложили цветы к Вечному огню.

Всего в съезде участвуют свыше 450 человек, прибывших из 70 российских регионов, среди них есть и представители абхазского отделения. Позднее председатели «Волонтерской роты» расправили флаг-триколор размером 25 на 50 метров.

«Волонтерская рота» — одно из наиболее масштабных молодежных гражданско-патриотических объединений России. В него входят свыше 16 тыс. участников из 80 регионов страны. В этом году добровольцы обнаружили и подняли останки 118 бойцов Красной армии.

Ранее российские военные развернули триколор в центре Купянска в Харьковской области. На опубликованных кадрах, снятых с беспилотника, видно, как военнослужащий ВС РФ держит в руках флаг.

До этого над аэродромом Логиново в Свердловской области развернули флаг Воздушно-десантных войск площадью 1,25 тысячи квадратных метров. Мастер спорта Александр Косков рассказал, что флаг стоит больше одного миллиона рублей.

