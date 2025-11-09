Женщина выбросила в мусорку флаги России и заинтересовала полицейских МВД Краснодара проверит данные о выбросившей в мусорку флаги России женщине

В Краснодаре полиция проводит проверку по факту срыва гирлянды с российскими флагами на улице Ратной славы, сообщили в ГУ МВД по региону. Женщина сорвала украшение и выбросила его в мусорный контейнер.

В ведомстве уточнили, что по результатам разбирательства будет принято решение и дана правовая оценка. Информация об инциденте появилась накануне, 8 ноября. В местных пабликах было опубликовано видео с участием подозреваемой.

Ранее на Никольском кладбище в свердловском городе Реж произошло массовое повреждение могильных памятников и надгробий. Очевидцы опубликовали фотографии, на которых видны опрокинутые памятники, разбросанные плиты и разорванные флаги — российский триколор и имперский стяг. Цветочные композиции и венки были разбросаны по территории некрополя.

До этого в Ломоносове неизвестный похитил государственный флаг России и символику Санкт-Петербурга со здания молодежного клуба. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в ночь на 11 сентября злоумышленник снял полотнища с флагштоков и скрылся с места преступления.