Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 16:50

Женщина выбросила в мусорку флаги России и заинтересовала полицейских

МВД Краснодара проверит данные о выбросившей в мусорку флаги России женщине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Краснодаре полиция проводит проверку по факту срыва гирлянды с российскими флагами на улице Ратной славы, сообщили в ГУ МВД по региону. Женщина сорвала украшение и выбросила его в мусорный контейнер.

В ведомстве уточнили, что по результатам разбирательства будет принято решение и дана правовая оценка. Информация об инциденте появилась накануне, 8 ноября. В местных пабликах было опубликовано видео с участием подозреваемой.

Ранее на Никольском кладбище в свердловском городе Реж произошло массовое повреждение могильных памятников и надгробий. Очевидцы опубликовали фотографии, на которых видны опрокинутые памятники, разбросанные плиты и разорванные флаги — российский триколор и имперский стяг. Цветочные композиции и венки были разбросаны по территории некрополя.

До этого в Ломоносове неизвестный похитил государственный флаг России и символику Санкт-Петербурга со здания молодежного клуба. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в ночь на 11 сентября злоумышленник снял полотнища с флагштоков и скрылся с места преступления.

Краснодар
МВД
полиция
флаги
триколор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британцам предложили ждать ремонта дорог больше 100 лет
В Армении назвали надежного посредника для диалога с Азербайджаном
Роспотребнадзор раскрыл симптомы ботулизма после отравлений в Москве
В парламенте Азербайджана назвали условие для заключения мира с Арменией
Патриарх Кирилл высказался о собаках-поводырях в храмах
Названа цена полета на воздушном такси
«Чудо-крем» из TikTok заставил россиянок страдать
Каллас вычеркнула СССР из истории победы над нацизмом
В Киргизии заявили о конце эпохи переворотов
Игрок «Локомотива» появился на матче РПЛ с огромным синяком под глазом
Газовый коллапс и эпидемия дезертирства: новости СВО к вечеру 9 ноября
В России упали цены на аренду жилья
Британия начала расследование закупок авиатехники России в условиях санкций
Избивающий ботинками первоклассников «сын» президента попал на видео
В Австралии решили пересмотреть статус диких собак динго
Умер один из «отцов» соц-арта: фото культовых работ Эрика Булатова
Густой снегопад и дубак до −25? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
Женщина выбросила в мусорку флаги России и заинтересовала полицейских
Собчак появилась на публике в украшении за миллионы рублей в честь 44-летия
На Западе объяснили приостановку поставок американского оружия Украине
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.