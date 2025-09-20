«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 16:59

В Ломоносове ищут хулигана, укравшего флаг России

Неизвестный украл флаги России и Петербурга со здания в Ломоносове

Флаг России Флаг России Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестный украл флаги России и Петербурга со здания подростково-молодежного клуба в Ломоносове, сообщает Telegram-канал «78». Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ночью 11 сентября неизвестный снимает полотна с флагштоков и убегает. Администрация клуба сразу обратились в полицию.

Ночного воришку ищут, — рассказал источник.

Юристы разъясняют, что кража флага является уголовно наказуемым деянием. Объектом преступления в данном случае является авторитет государственного строя страны, предмет преступления — атрибут власти. Вору флагов теперь грозит уголовная ответственность по статье 329 УК РФ «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации».

Ранее уральская прокуратура начала проверку из-за видео с девочками, жарившими зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском. Героини ролика рассуждали при этом, покажут ли их ролик в новостях. В соцсетях возмутились поведением малолетних вандалок и отметили печальную тенденцию.

В Челябинской области за похожее нарушение ищут хулиганов, которые тоже готовили на Вечном огне, но уже не зефир, а яичницу. Осквернению подвергся мемориал в поселке Долгодеревенское. Остатки еды нашли на звезде, где горит огонь.

